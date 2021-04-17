Карпин – о работе за границей: «Тренировать в Англии или Америке? С удовольствием»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы о будущей карьере.
«Пошел бы работать министром спорта? Нет. В РФС? Нет. В условный кабинет? Нет.
Тренировать в Америке, на другом конце света? Наверное, да. Тем более в Америку. Или в Англию, или в Америку – с удовольствием. Чтобы английский выучить – уже только для этого можно», – сказал 52-летний специалист.
- Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года.
- В текущем розыгрыше РПЛ донская команда занимает девятое место в таблице по итогам 25 туров.
Источник: «Матч ТВ»