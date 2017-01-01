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    Карпин – о работе за границей: «Тренировать в Англии или Америке? С удовольствием»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы о будущей карьере.

    «Пошел бы работать министром спорта? Нет. В РФС? Нет. В условный кабинет? Нет.

    Тренировать в Америке, на другом конце света? Наверное, да. Тем более в Америку. Или в Англию, или в Америку – с удовольствием. Чтобы английский выучить – уже только для этого можно», – сказал 52-летний специалист.

    • Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года.
    • В текущем розыгрыше РПЛ донская команда занимает девятое место в таблице по итогам 25 туров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:37
    Комментарии9
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      Рейтинг: +10584

      paracetamol 3 минуты назад

      Ты Ростов натренируй сначала, а то одни проигрыши косяком, да и из ЛЕ вылетел от позорников. Кто тебя возьмет?

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      Рейтинг: +17016

      vladimir-7 10 минут назад

      Америка большая, ты хоть конкретизируй в какую страну Америки.

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      Рейтинг: +203

      BlackMurderDeco 14 минут назад

      А почему нет, Карпин, кстати до среднего клуба апл будет неплох

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      Рейтинг: +30

      Генрих121 39 минут назад

      Не иначе ,как в Челси .. Шнурки завязывать...

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      Рейтинг: +23639

      пьяныйхоровод 53 минуты назад

      А в Африку ?

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      Рейтинг: +341

      Drapik > пьяныйхоровод 39 минут назад

      Точно) в Зимбабве, например - там тоже английский

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      Рейтинг: +23639

      пьяныйхоровод > Drapik 31 минуту назад

      Между прочим Валерий Непомнящий в Камеруне неплохих результатов достиг .

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      Рейтинг: +341

      Drapik > пьяныйхоровод 26 минут назад

      так то в сборной было
      с африканским клубом трудно засветиться в Европе

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      Рейтинг: +3579

      mutabor0992 54 минуты назад

      Кому вы там нужны?Вот то уже сиди на *опе ровно...И не отсвечивай.

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