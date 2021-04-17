Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин – о работе за границей: «Тренировать в Англии или Америке? С удовольствием»

Карпин – о работе за границей: «Тренировать в Англии или Америке? С удовольствием»

17 апреля 2021, 09:37
16

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы о будущей карьере.

«Пошел бы работать министром спорта? Нет. В РФС? Нет. В условный кабинет? Нет.

Тренировать в Америке, на другом конце света? Наверное, да. Тем более в Америку. Или в Англию, или в Америку – с удовольствием. Чтобы английский выучить – уже только для этого можно», – сказал 52-летний специалист.

  • Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года.
  • В текущем розыгрыше РПЛ донская команда занимает девятое место в таблице по итогам 25 туров.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mutabor0992
1618643193
Кому вы там нужны?Вот то уже сиди на *опе ровно...И не отсвечивай.
Ответить
Генрих121
1618644119
Не иначе ,как в Челси .. Шнурки завязывать...
Ответить
BlackMurderDeco
1618645616
А почему нет, Карпин, кстати до среднего клуба апл будет неплох
Ответить
vladimir-7
1618645853
Америка большая, ты хоть конкретизируй в какую страну Америки.
Ответить
paracetamol
1618646280
Ты Ростов натренируй сначала, а то одни проигрыши косяком, да и из ЛЕ вылетел от позорников. Кто тебя возьмет?
Ответить
oyabun
1618647967
Ну вот и покажи сегодня чего стоишь как тренер.
Ответить
DeStar
1618653396
ага, не окажись в Беларуси только какой, или КЗ
Ответить
petrucho-spb
1618658593
Ахмат -Химки 1-2 Локо-Ростов 2-0 Динамо-Ротор 3-1 Зенит-Краснодар 2-0 Урал-Рубин 2-1 Спартак-Уфа 2-0 За угаданный результат 3 балла, за угаданную разницу мячей 2 балла, за угаданный результат 1 балл. Кто хочет зарубиться и проверить себя?))) Пишите здесь и потом подсчитаем Сочи-Цска 3-2 Арсенал-Тамбов 1-1
Ответить
rash1959
1618682956
Какая нах Англия-Америка? Твой уровень - ростов, целей никаких, задач минимум, знай пили ростовский бюджет.
Ответить
alex1951
1618683679
А чё? Легко....на годик ,и не обязательно супер клуб.....
Ответить
Главные новости
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
1
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
6
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
26
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
48
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
15
Все новости
Все новости
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
21:03
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
20:24
3
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
1
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
47
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
5
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
15
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
27
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
16
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
6
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
19
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
10
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
19
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
174
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:58
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
2
Бубнов высказался о травме лидера «Краснодара»
16:43
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
5
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 29 августа 2026
16:22
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
1
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+