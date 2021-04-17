Карпин – о работе за границей: «Тренировать в Англии или Америке? С удовольствием»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы о будущей карьере.

«Пошел бы работать министром спорта? Нет. В РФС? Нет. В условный кабинет? Нет.

Тренировать в Америке, на другом конце света? Наверное, да. Тем более в Америку. Или в Англию, или в Америку – с удовольствием. Чтобы английский выучить – уже только для этого можно», – сказал 52-летний специалист.