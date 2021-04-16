Главные новости дня. «Локомотив» наказан домашним матчем на нейтральном поле, Витория ведет переговоры со «Спартаком»

Тренер Витория ведет переговоры со «Спартаком».

Агент форварда «Челси» Угбо: «Ростов» проявляет интерес к Ике».

Central da Bola: ЦСКА готовит предложение по хавбеку «Палмейраса» Вейге.

Eurostavka: «Ривер Плейт» готов заплатить «Зениту» 4 миллиона за Мамману.

«Реал» выставит на трансфер Иско, Бэйла, Йовича и еще минимум трех футболистов.

Буффон может стать одноклубником Миранчука в «Аталанте».

«Локомотив» наказан одним матчем на нейтральном поле за появление Сухины в судейской.

Sport Mediaset: «Спартак» пригласит Фонсеку на пост главного тренера.

Игнатьев – о несостоявшемся переходе в «Шальке»: «Посмотрел, на каком они месте – нет, спасибо».

Игнатьев: «Ножи Смолова в CS:GO стоят миллион-полтора рублей».