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  • Игнатьев – о несостоявшемся переходе в «Шальке»: «Посмотрел, на каком они месте – нет, спасибо»

Игнатьев – о несостоявшемся переходе в «Шальке»: «Посмотрел, на каком они месте – нет, спасибо»

16 апреля 2021, 17:24
20

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев назвал причину своего отказа переходить в «Шальке».

«Позвонил человек, рассказал про интерес со стороны «Шальке». Спросил: «Не хочешь ли помочь?». А я думаю – зачем им помогать? Даже не знал, на каком они месте.

Помню, с «Шальке» в Лиге чемпионов играли. Посмотрел, на каком они месте – нет, спасибо», – сказал 34-летний россиянин.

  • О желании «Шальке» подписать Игнатьева сообщалось в январе.
  • По окончании этого сезона хавбек «Локо» станет свободным агентом.
  • Команда из Гельзенкирхена занимает последнее место в таблице Бундеслиги, набрав 13 очков в 28 турах.

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив Шальке-04 Игнатьев Владислав
Комментарии (20)
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Бухбух
1618584469
Идущий последним Шальке посильнее нынешнего Локо будет.
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Алехсбургер.
1618584890
34 года.. смотрите какая цаца.
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acor94
1618584992
испугался, что конкуренцию не выйграет
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BRO_football
1618586836
Да ты не на место в таблице смотри! Это сейчас неважно! Главное, это опыт и навыки, которые ты можешь приобрести в Шальке и которые в Локомотиве ты никогда не получишь.
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омск55
1618586889
суке будь мужиком , скажи я хочу денег а НОГИ кривые
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Skull_Boy
1618587425
Это кто у нас такой за суперстар и не удивлюсь, что летом тебя вышвырнут учитывая, что есть Живогляд и Рыба дает результат
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mutabor0992
1618587549
Дебил!Наверное думает,что играть в футбол умеет...
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Hektor 84
1618588222
Вторая Бундеслига по уровню схожа с нашей Рпл. Участие в еврокубках наших команд лишнее тому доказательство. Наши клубы по 5:0 получают от тех кого в 90- е и 0 вые разносили в пух и прах!
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Olymp2
1618597769
пиэээдешь - при той зарплате, которую за наши недра платит газик, он бы бы на лавке 10 лет сидел!!!! Значит - врет!
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Боцман59rus
1618598050
Шальке из-за таких помощников уже в задницей)))
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