Игнатьев – о несостоявшемся переходе в «Шальке»: «Посмотрел, на каком они месте – нет, спасибо»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев назвал причину своего отказа переходить в «Шальке».
«Позвонил человек, рассказал про интерес со стороны «Шальке». Спросил: «Не хочешь ли помочь?». А я думаю – зачем им помогать? Даже не знал, на каком они месте.
Помню, с «Шальке» в Лиге чемпионов играли. Посмотрел, на каком они месте – нет, спасибо», – сказал 34-летний россиянин.
- О желании «Шальке» подписать Игнатьева сообщалось в январе.
- По окончании этого сезона хавбек «Локо» станет свободным агентом.
- Команда из Гельзенкирхена занимает последнее место в таблице Бундеслиги, набрав 13 очков в 28 турах.
Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»