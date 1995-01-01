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    Игнатьев – о несостоявшемся переходе в «Шальке»: «Посмотрел, на каком они месте – нет, спасибо»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев назвал причину своего отказа переходить в «Шальке».

    «Позвонил человек, рассказал про интерес со стороны «Шальке». Спросил: «Не хочешь ли помочь?». А я думаю – зачем им помогать? Даже не знал, на каком они месте.

    Помню, с «Шальке» в Лиге чемпионов играли. Посмотрел, на каком они месте – нет, спасибо», – сказал 34-летний россиянин.

    • О желании «Шальке» подписать Игнатьева сообщалось в январе.
    • По окончании этого сезона хавбек «Локо» станет свободным агентом.
    • Команда из Гельзенкирхена занимает последнее место в таблице Бундеслиги, набрав 13 очков в 28 турах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 17:24
    Комментарии14
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      Рейтинг: +9680

      Hektor 84 14 минут назад

      Вторая Бундеслига по уровню схожа с нашей Рпл. Участие в еврокубках наших команд лишнее тому доказательство. Наши клубы по 5:0 получают от тех кого в 90- е и 0 вые разносили в пух и прах!

      0
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      Рейтинг: +352

      VASoMeat > Hektor 84 2 минуты назад

      Отчасти ты прав,мне кажется игрокам важнее в Рпл выше место занять,чем бороться с еврокубках,как сказал Семак,а раньше игроки стремились себя показать,чтоб в более мастеровитый клуб попасть,да и платили в Европе больше чем в нашем чемпионате тогда,а с нынешней зп им слысла нет стремится.

      0
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      Рейтинг: +5738

      nik55 17 минут назад

      тебе это приснилось

      0
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      Рейтинг: +3571

      mutabor0992 25 минут назад

      Дебил!Наверное думает,что играть в футбол умеет...

      1
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      Рейтинг: +11757

      Skull_Boy 27 минут назад

      Это кто у нас такой за суперстар и не удивлюсь, что летом тебя вышвырнут учитывая, что есть Живогляд и Рыба дает результат

      1
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      Рейтинг: +1220

      омск55 36 минут назад

      суке будь мужиком , скажи я хочу денег а НОГИ кривые

      2
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      Рейтинг: +9470

      BRO_football 37 минут назад

      Да ты не на место в таблице смотри! Это сейчас неважно! Главное, это опыт и навыки, которые ты можешь приобрести в Шальке и которые в Локомотиве ты никогда не получишь.

      1
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      Рейтинг: +10669

      DeStar > BRO_football 15 минут назад

      ну в 34 уже получать новые навыки смысла нет, а то что шальке может вылтеть во вторую лигу.. ну скажем так, его тоже можно понять

      0
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      Рейтинг: +6734

      Alekxei Z. 1 час назад

      Всё логично.
      Из Локо идти в бундес-2, ради чего ?
      Германию он и в отпуске , при желании , посмотрит.

      0
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      Рейтинг: +1602

      acor94 1 час назад

      испугался, что конкуренцию не выйграет

      5
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      Рейтинг: +1948

      Алехсбургер. 1 час назад

      34 года..
      смотрите какая цаца.

      5
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      Рейтинг: +2467

      Бухбух 1 час назад

      Идущий последним Шальке посильнее нынешнего Локо будет.

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