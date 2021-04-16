Игнатьев – о несостоявшемся переходе в «Шальке»: «Посмотрел, на каком они месте – нет, спасибо»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев назвал причину своего отказа переходить в «Шальке».

«Позвонил человек, рассказал про интерес со стороны «Шальке». Спросил: «Не хочешь ли помочь?». А я думаю – зачем им помогать? Даже не знал, на каком они месте.

Помню, с «Шальке» в Лиге чемпионов играли. Посмотрел, на каком они месте – нет, спасибо», – сказал 34-летний россиянин.