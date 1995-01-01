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    Владислав Игнатьев отказался комментировать интерес со стороны «Шальке»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев отреагировал на слухи о его возможном переходе в «Шальке».

    «Читал новость про «Шальке», но я игрок «Локомотива», поэтому не хочу это комментировать», – сказал 33-летний футболист.

    • Летом россиянин станет свободным агентом.
    • В текущем сезоне Игнатьев провел за «Локо» 19 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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