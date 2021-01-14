Владислав Игнатьев отказался комментировать интерес со стороны «Шальке»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев отреагировал на слухи о его возможном переходе в «Шальке».

«Читал новость про «Шальке», но я игрок «Локомотива», поэтому не хочу это комментировать», – сказал 33-летний футболист.

Летом россиянин станет свободным агентом.

В текущем сезоне Игнатьев провел за «Локо» 19 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.

Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

Владислав Игнатьев: «Будем реалистами. «Локомотиву» неправильно говорить о Лиге чемпионов, занимая восьмое место»