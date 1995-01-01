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    Владислав Игнатьев: «Будем реалистами. «Локомотиву» неправильно говорить о Лиге чемпионов, занимая восьмое место»

    Футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев считает, что попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона уже невозможно. Неудачи в 2020 году игрок объяснил графиком матчей.

    «Отдохнул отлично! Лишний вес? В праздники никогда не набираю, скорее, сгоняю. Вот такой метаболизм. Всe ем, но набрать не могу. Нам выдали план работы, и мы его выполняли. Со второго числа уже тренировались. Плюс-минус всe было, как и всегда.

    Сейчас нужно выправлять ситуацию и вернуться на те места, где мы должны находиться. Концовка получилась смятой, много травм было, молодые играли. Сейчас Зе Луиш и Дмитрий Баринов, например, выздоровеют, будет легче. График был очень плотный.

    Если усилимся, будет здорово, буду только рад. Какая позиция нуждается в усилении? Вопрос к руководителям и тренеру, они знают лучше. Глупо загадывать, на каком месте закончим. Главное — настраиваться на каждый матч. Но будем реалистами. Говорить о Лиге чемпионов, занимая восьмое место, неправильно. Главное — подготовка, без травм, двигаться от матча к матчу», – сказал Игнатьев.

    • На этой неделе «Локомотив» пройдет медицинское обследование, после чего отправится на сборы.
    • У команды в РПЛ отрицательная разница мячей (минус 4).
    • 1-й официальный матч 2021 года «Локомотив» проведет против «Тамбова» в Кубке России.

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    Источник: «Чемпионат»

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