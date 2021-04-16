Стукалов: «Меня можно сравнить с Тедеско. Мы горячие ребята»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями перед матчем 26-го тура РПЛ со «Спартаком».
– Матч против «Спартака» – главный в вашей тренерской карьере. Как настроение?
– Надеюсь, что впереди еще много таких матчей. Настроение – рабочее, чувствую воодушевление. Когда жил в столице, часто ходил на дерби. Одно дело – зрителем, а тут – тренером. Мне будет очень приятно оказаться на скамейке спартаковского стадиона в роли главного тренера.
– У «Уфы» есть ресурс для высокого прессинга? Команда может навязать свой стиль «Спартаку»?
– Сейчас это две команды разного уровня и в плане ситуации в таблице, и в плане подбора игроков, и в плане времени работы тренера с командой, но опять же это не приговор. Мы прекрасно понимаем и свои сильные стороны, и «Спартака».
Наша задача – правильно выстроить игру. Нюансов давать не хочу, но у нас есть хорошие футболисты, не сомневайтесь. Добротная команда, абсолютно не безнадежная ситуация.
– Вас корректно сравнивать с Тедеско? По степени эмоционального поведения на бровке.
– И я, и он живем игрой, поэтому, думаю, да, можно сравнить. Есть тренеры, которые держат в себе, а мы – горячие ребята. Мне гораздо проще выплескивать эмоции, чем их сдерживать. Это все-таки большой стресс + дает определенный заряд ребятам.
– Закончите фразу. Если «Уфа» обыгрывает «Спартак», то я…
– Буду счастлив.
- «Спартак» примет «Уфу» в воскресенье, 18 апреля.
- В дебютном матче Стукалова башкирский клуб разгромил «Ахмат» (3:0).
- «Уфа» идет на 15-м месте в РПЛ.