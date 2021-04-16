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  • Стукалов: «Меня можно сравнить с Тедеско. Мы горячие ребята»

Стукалов: «Меня можно сравнить с Тедеско. Мы горячие ребята»

16 апреля 2021, 10:26
8

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями перед матчем 26-го тура РПЛ со «Спартаком».

– Матч против «Спартака» – главный в вашей тренерской карьере. Как настроение?

– Надеюсь, что впереди еще много таких матчей. Настроение – рабочее, чувствую воодушевление. Когда жил в столице, часто ходил на дерби. Одно дело – зрителем, а тут – тренером. Мне будет очень приятно оказаться на скамейке спартаковского стадиона в роли главного тренера.

– У «Уфы» есть ресурс для высокого прессинга? Команда может навязать свой стиль «Спартаку»?

– Сейчас это две команды разного уровня и в плане ситуации в таблице, и в плане подбора игроков, и в плане времени работы тренера с командой, но опять же это не приговор. Мы прекрасно понимаем и свои сильные стороны, и «Спартака».

Наша задача – правильно выстроить игру. Нюансов давать не хочу, но у нас есть хорошие футболисты, не сомневайтесь. Добротная команда, абсолютно не безнадежная ситуация.

– Вас корректно сравнивать с Тедеско? По степени эмоционального поведения на бровке.

– И я, и он живем игрой, поэтому, думаю, да, можно сравнить. Есть тренеры, которые держат в себе, а мы – горячие ребята. Мне гораздо проще выплескивать эмоции, чем их сдерживать. Это все-таки большой стресс + дает определенный заряд ребятам.

– Закончите фразу. Если «Уфа» обыгрывает «Спартак», то я…

– Буду счастлив.

  • «Спартак» примет «Уфу» в воскресенье, 18 апреля.
  • В дебютном матче Стукалова башкирский клуб разгромил «Ахмат» (3:0).
  • «Уфа» идет на 15-м месте в РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Тедеско Доменико Стукалов Алексей
Комментарии (8)
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NewLife
1618559552
..."а как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих...."
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paracetamol
1618566243
Свиней надо наказать за свинское поведение!
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DOCTOR PENALTY
1618568658
Ну зачем ты это ляпнул?..(((
Ответить
Дядя Серёжа
1618569473
Палыч был горячее!!! Спалился... Отдыхай дед Юра, здоровья.
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Best_forever
1618598445
откуда такие дебилы берутся! чего он курил, перед тем, чтобы такое ляпнуть?
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55together
1618598739
Точняк курил! Воодушевление чувствует!! Хотя, по машке, такой приход будет команде бедняжке и ему, что его уже сейчас вставляет! один матч и бай-бай футбол...
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