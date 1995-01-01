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    Стукалов: «Меня можно сравнить с Тедеско. Мы горячие ребята»

    Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями перед матчем 26-го тура РПЛ со «Спартаком».

    – Матч против «Спартака» – главный в вашей тренерской карьере. Как настроение?

    – Надеюсь, что впереди еще много таких матчей. Настроение – рабочее, чувствую воодушевление. Когда жил в столице, часто ходил на дерби. Одно дело – зрителем, а тут – тренером. Мне будет очень приятно оказаться на скамейке спартаковского стадиона в роли главного тренера.

    – У «Уфы» есть ресурс для высокого прессинга? Команда может навязать свой стиль «Спартаку»?

    – Сейчас это две команды разного уровня и в плане ситуации в таблице, и в плане подбора игроков, и в плане времени работы тренера с командой, но опять же это не приговор. Мы прекрасно понимаем и свои сильные стороны, и «Спартака».

    Наша задача – правильно выстроить игру. Нюансов давать не хочу, но у нас есть хорошие футболисты, не сомневайтесь. Добротная команда, абсолютно не безнадежная ситуация.

    – Вас корректно сравнивать с Тедеско? По степени эмоционального поведения на бровке.

    – И я, и он живем игрой, поэтому, думаю, да, можно сравнить. Есть тренеры, которые держат в себе, а мы – горячие ребята. Мне гораздо проще выплескивать эмоции, чем их сдерживать. Это все-таки большой стресс + дает определенный заряд ребятам.

    – Закончите фразу. Если «Уфа» обыгрывает «Спартак», то я…

    – Буду счастлив.

    • «Спартак» примет «Уфу» в воскресенье, 18 апреля.
    • В дебютном матче Стукалова башкирский клуб разгромил «Ахмат» (3:0).
    • «Уфа» идет на 15-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:26
    Комментарии3
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      Рейтинг: +20634

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Ну зачем ты это ляпнул?..(((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10578

      paracetamol 49 минут назад

      Свиней надо наказать за свинское поведение!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8572

      NewLife 2 часа назад

      ..."а как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих...."

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