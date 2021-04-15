Малафеев – о новом спортивном директоре «Зенита»: «Аршавин – хороший вариант. Его знают в Европе, он понимает работу академии»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, кто мог бы стать новым спортивным директором клуба после ухода Хавьера Рибалты.

– Стала ли для вас неожиданностью отставка Хавьера Рибалты? Как оцените его работу? Кто займет его место, на ваш взгляд?

– При оценке работы Хавьера давайте отталкиваться от того, что при нем «Зенит» завоевал много внутренних титулов: и Кубок, и Суперкубок России, и два чемпионских титула. Не это ли показатель работы в клубе спортивного директора? Я считаю, что Хавьер существенно помог «Зениту» в достижении основных задач.

Кто займет его место? Не знаю. Возможно, Андрей Сергеевич Аршавин – в целом хороший вариант для клуба. Его хорошо знают в Европе, он понимает работу академии, хорошо осведомлен о зарубежном футболе. Если его назначат на должность спортивного директора, то он с легкостью вольется в эту работу и поспособствует развитию клуба.

Рибалта покинул «Зенит» на прошлой неделе.

Аршавин занимает в «Зените» должность директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.

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