Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Малафеев – о новом спортивном директоре «Зенита»: «Аршавин – хороший вариант. Его знают в Европе, он понимает работу академии»

Малафеев – о новом спортивном директоре «Зенита»: «Аршавин – хороший вариант. Его знают в Европе, он понимает работу академии»

15 апреля 2021, 18:57
10

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, кто мог бы стать новым спортивным директором клуба после ухода Хавьера Рибалты.

– Стала ли для вас неожиданностью отставка Хавьера Рибалты? Как оцените его работу? Кто займет его место, на ваш взгляд?

– При оценке работы Хавьера давайте отталкиваться от того, что при нем «Зенит» завоевал много внутренних титулов: и Кубок, и Суперкубок России, и два чемпионских титула. Не это ли показатель работы в клубе спортивного директора? Я считаю, что Хавьер существенно помог «Зениту» в достижении основных задач.

Кто займет его место? Не знаю. Возможно, Андрей Сергеевич Аршавин – в целом хороший вариант для клуба. Его хорошо знают в Европе, он понимает работу академии, хорошо осведомлен о зарубежном футболе. Если его назначат на должность спортивного директора, то он с легкостью вольется в эту работу и поспособствует развитию клуба.

  • Рибалта покинул «Зенит» на прошлой неделе.
  • Аршавин занимает в «Зените» должность директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.

Аршавин: «Останься Захарян в «Зените», он играл бы в молодежном составе»

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Малафеев Вячеслав
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1618504527
Есть у меня сомнения в эффективности Рибалты. Что, у Зенита эффективная политика по привлечению футболистов в клуб? Нет. Клуб на последнем месте в Лиге по оправданию капиталовложений на игроков. Другое дело, что Андрей Аршавин вряд ли готов для этой работы - это не его направление.
Ответить
Taps
1618504896
Аршавин - портной и спорт.директором быть не может. Да и человек говёный.
Ответить
paracetamol
1618508384
Давай Шаву, Шава - талант!
Ответить
portero
1618508467
Цыплят ро осени считают, рано еще петь дифирамбы Шаве, может себя новую пассию найти и забить на всё болт...
Ответить
raritet
1618509581
Все-таки этот пост не для спортсменов, а для людей с чиновничьим типом мышления. Что то подсказывает, что Аршавин не для этой работы.
Ответить
Вомбат
1618519396
Малафеев никак проснулся от летаргического сна. Сам же Аршавин недавно сказал что с ним о такой смене деятельности никто из руководства не говорил, и он не чуевствует себя к этому готовым.
Ответить
Deleted user
1618536030
­В­ы­л­­­о­ж­­­и­л­­а­­ ­­ф­о­­т­о­­ ­­­с­­­в­­­о­­­е­­­й­­ ­­­ю­­н­­­о­­­й­­ ­­в­­­л­а­­ж­н­­­о­­­й­ ­­п­­­и­­­з­­д­е­­­н­­­к­и­­,­­­ ­з­а­­­ц­­е­­н­­­и­те ­­-­­­ ­­W­­W­­­W­­­.­­R­U­1­­7­.­C­L­­U­­B
Ответить
zigbert
1618596145
У самого Аршавина нет особого желания занять этот пост. А без желания не будет и работы.
Ответить
Главные новости
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
1
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
6
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
20
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
47
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
15
Все новости
Все новости
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
21:03
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
20:24
3
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
1
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
47
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
5
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
15
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
27
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
16
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
6
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
19
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
10
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
19
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
174
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:58
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
2
Бубнов высказался о травме лидера «Краснодара»
16:43
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
5
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 29 августа 2026
16:22
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
1
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
1
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»
15:30
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+