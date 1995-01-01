Аршавин: «Останься Захарян в «Зените», он играл бы в молодежном составе»

За что уважаю Андрея Сергеевича..
Просто "медоед" какой-то,жрёт всех и вся и никого, и ничего не боится...
Советник генерального директора «Зенита» по молодежному футболу Андрей Аршавин рассказал о работе с молодыми футболистами в клубе из Санкт-Петербурга.
– Что правильнее – воспитать своего Захаряна, или вовремя распознать, увидеть и пригласить к себе в возрасте двенадцати, четырнадцати лет?
– Глобально так все и поступают, особенно в Москве, просто перетягивая к себе в нужное время в нужном месте футболистов по юношам, уже ближе к главной команде. Очень трудно воспитать футболиста с семи лет, сложно найти таланты, которых все равно мало.
Захарян – большой талант, с высокой долей вероятности можно говорить, что он станет основным игроком сборной России. Мы обсуждали этот случай, произошедший в нашей академии. Захарян был у нас лет в тринадцать. На тот момент, человек, принимавший решение, не разглядел его талант.
С другой стороны, это сделать было очень сложно, с другой, останься Захарян у нас, он максимум, наверно, играл бы в молодежном составе, возможно, в «Зените-2». А сейчас он выступает за основу «Динамо». Для всего российского футбола это лучше, что он там, а не здесь, в молодежной команде.
- С 2017 года хавбек находится в системе «Динамо».
- Британская газета The Guardian включила россиянина в топ-60 лучших игроков 2003 года рождения.
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