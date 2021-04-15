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  • Аршавин: «Останься Захарян в «Зените», он играл бы в молодежном составе»

Аршавин: «Останься Захарян в «Зените», он играл бы в молодежном составе»

15 апреля 2021, 15:33
17

Советник генерального директора «Зенита» по молодежному футболу Андрей Аршавин рассказал о работе с молодыми футболистами в клубе из Санкт-Петербурга.

– Что правильнее – воспитать своего Захаряна, или вовремя распознать, увидеть и пригласить к себе в возрасте двенадцати, четырнадцати лет?

– Глобально так все и поступают, особенно в Москве, просто перетягивая к себе в нужное время в нужном месте футболистов по юношам, уже ближе к главной команде. Очень трудно воспитать футболиста с семи лет, сложно найти таланты, которых все равно мало.

Захарян – большой талант, с высокой долей вероятности можно говорить, что он станет основным игроком сборной России. Мы обсуждали этот случай, произошедший в нашей академии. Захарян был у нас лет в тринадцать. На тот момент, человек, принимавший решение, не разглядел его талант.

С другой стороны, это сделать было очень сложно, с другой, останься Захарян у нас, он максимум, наверно, играл бы в молодежном составе, возможно, в «Зените-2». А сейчас он выступает за основу «Динамо». Для всего российского футбола это лучше, что он там, а не здесь, в молодежной команде.

  • С 2017 года хавбек находится в системе «Динамо».
  • Британская газета The Guardian включила россиянина в топ-60 лучших игроков 2003 года рождения.

Отец Захаряна: «В «Зените» сказали, что взять Арсена не получается. Мы плюнули и ушли»

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Аршавин Андрей Захарян Арсен
Комментарии (17)
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ab15488
1618493891
По крайней мере честно. Ну и возможно, что шварц, как раз тот, кто помог захаряну раскрыться. Очень важно попасть к "своему" тренеру
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vladimir-7
1618494520
Значит Динамо молодец, что разглядело талантливого парня Захаряна и хорошо, что начал играть в основном составе Динамо, а не где-то там в молодежке Зенита или в ФНЛ. Успехов ему в великом клубе.
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Алехсбургер.
1618494643
За что уважаю Андрея Сергеевича.. Просто "медоед" какой-то,жрёт всех и вся и никого, и ничего не боится...
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general.lizyukov
1618497035
В Москве? Напомните, кто ослабил Динамо, тупо перекупив Данни? В чужом глазу соринку, как говорится
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Hektor 84
1618498988
Так в чем тогда его переманили? Он вам просто оказался не нужен. А тренеры Динамо разглядели в нем талант, а ваши бездари тупо его списали.
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САДЫЧОК
1618499439
Таких Захарянов , в каждой команде по 2-3 .Честь и хвала тренеру Динамо , что доверяет парню и тот прогрессирует ! А , Семак однодневка и он ставит в состав , да и игру всю на старого Дрочиньё !
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DeStar
1618504677
ну вывод правильный сделал да
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paracetamol
1618508259
Дырнамики только и умеют молодежь воровать!
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paracetamol
1618548798
В молодежке бы совершенствовался, а среди взрослы его быстро поломают.
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zigbert
1618593730
Разглядеть и главное дать возможность поиграть молодому игроку, рискнет не каждый тренер. Шварцу это удалось.
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