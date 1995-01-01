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    Аршавин: «Останься Захарян в «Зените», он играл бы в молодежном составе»

    Советник генерального директора «Зенита» по молодежному футболу Андрей Аршавин рассказал о работе с молодыми футболистами в клубе из Санкт-Петербурга.

    – Что правильнее – воспитать своего Захаряна, или вовремя распознать, увидеть и пригласить к себе в возрасте двенадцати, четырнадцати лет?

    – Глобально так все и поступают, особенно в Москве, просто перетягивая к себе в нужное время в нужном месте футболистов по юношам, уже ближе к главной команде. Очень трудно воспитать футболиста с семи лет, сложно найти таланты, которых все равно мало.

    Захарян – большой талант, с высокой долей вероятности можно говорить, что он станет основным игроком сборной России. Мы обсуждали этот случай, произошедший в нашей академии. Захарян был у нас лет в тринадцать. На тот момент, человек, принимавший решение, не разглядел его талант.

    С другой стороны, это сделать было очень сложно, с другой, останься Захарян у нас, он максимум, наверно, играл бы в молодежном составе, возможно, в «Зените-2». А сейчас он выступает за основу «Динамо». Для всего российского футбола это лучше, что он там, а не здесь, в молодежной команде.

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    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1939

      Алехсбургер. 24 минуты назад

      За что уважаю Андрея Сергеевича..
      Просто "медоед" какой-то,жрёт всех и вся и никого, и ничего не боится...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16971

      vladimir-7 26 минут назад

      Значит Динамо молодец, что разглядело талантливого парня Захаряна и
      хорошо, что начал играть в основном составе Динамо, а не где-то там в молодежке Зенита или в ФНЛ. Успехов ему в великом клубе.

      1
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      Рейтинг: +660

      ab15488 37 минут назад

      По крайней мере честно. Ну и возможно, что шварц, как раз тот, кто помог захаряну раскрыться. Очень важно попасть к "своему" тренеру

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