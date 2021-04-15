Аршавин: «Останься Захарян в «Зените», он играл бы в молодежном составе»

Советник генерального директора «Зенита» по молодежному футболу Андрей Аршавин рассказал о работе с молодыми футболистами в клубе из Санкт-Петербурга.

– Что правильнее – воспитать своего Захаряна, или вовремя распознать, увидеть и пригласить к себе в возрасте двенадцати, четырнадцати лет?

– Глобально так все и поступают, особенно в Москве, просто перетягивая к себе в нужное время в нужном месте футболистов по юношам, уже ближе к главной команде. Очень трудно воспитать футболиста с семи лет, сложно найти таланты, которых все равно мало.

Захарян – большой талант, с высокой долей вероятности можно говорить, что он станет основным игроком сборной России. Мы обсуждали этот случай, произошедший в нашей академии. Захарян был у нас лет в тринадцать. На тот момент, человек, принимавший решение, не разглядел его талант.

С другой стороны, это сделать было очень сложно, с другой, останься Захарян у нас, он максимум, наверно, играл бы в молодежном составе, возможно, в «Зените-2». А сейчас он выступает за основу «Динамо». Для всего российского футбола это лучше, что он там, а не здесь, в молодежной команде.

С 2017 года хавбек находится в системе «Динамо».

Британская газета The Guardian включила россиянина в топ-60 лучших игроков 2003 года рождения.

Отец Захаряна: «В «Зените» сказали, что взять Арсена не получается. Мы плюнули и ушли»