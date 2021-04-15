Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    Тони – о Роналду, бросившем футболку: «Меня поражает его отношение к команде»

    Бывший форвард сборной Италии Лука Тони прокомментировал поведение нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду после матча с «Дженоа» (3:1).

    Португалец снял футболку после финального свистка и бросил ее на газон. По одной из версий, Роналду обещал свою футболку болбою и с этой целью оставил ее на поле.

    «Роналду – очень важный футболист для «Ювентуса». Он лучший бомбардир Серии А, много забивает. Но меня поражает его отношение к команде.

    Я был очень эгоистичным, когда играл, но если я не забивал, то все равно оставался на поле и праздновал победу. Я держал разочарование внутри.

    Вне зависимости от того, был этот эпизод или нет, вы должны отдавать футболку, а не бросать ее. Великий чемпион должен подавать пример. Так он избежал бы лишней болтовни», – сказал Тони.

    • «Ювентус» купил португальца летом 2018 года за 117 миллионов евро.
    • В 126 матчах форвард забил 97 голов и сделал 22 ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:27
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84583
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru