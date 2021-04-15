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  • Тони – о Роналду, бросившем футболку: «Меня поражает его отношение к команде»

Тони – о Роналду, бросившем футболку: «Меня поражает его отношение к команде»

15 апреля 2021, 18:27
4

Бывший форвард сборной Италии Лука Тони прокомментировал поведение нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду после матча с «Дженоа» (3:1).

Португалец снял футболку после финального свистка и бросил ее на газон. По одной из версий, Роналду обещал свою футболку болбою и с этой целью оставил ее на поле.

«Роналду – очень важный футболист для «Ювентуса». Он лучший бомбардир Серии А, много забивает. Но меня поражает его отношение к команде.

Я был очень эгоистичным, когда играл, но если я не забивал, то все равно оставался на поле и праздновал победу. Я держал разочарование внутри.

Вне зависимости от того, был этот эпизод или нет, вы должны отдавать футболку, а не бросать ее. Великий чемпион должен подавать пример. Так он избежал бы лишней болтовни», – сказал Тони.

  • «Ювентус» купил португальца летом 2018 года за 117 миллионов евро.
  • В 126 матчах форвард забил 97 голов и сделал 22 ассиста.

Источник: Tuttosport
Италия. Серия А Ювентус Тони Лука Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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portero
1618508132
Болбою мог бы и отдать, а это псих, сдает Криштиану...
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БарселонаНавсегда
1618517615
Разница в требованиях есть. Поэтому есть и разница между отличным форвардом Тони и великим игроком Роналду)
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Deleted user
1618536040
­В­­ы­­­л­­о­ж­­­и­л­а­ ­­ф­­о­т­о­­ ­­­с­­в­­­о­­­е­­й­­ ­ю­­­н­­о­­­й­ ­­в­­­л­а­­ж­н­о­­­й­ ­­­п­­и­з­д­­­е­­н­­­к­и­,­ ­­з­­а­ц­­­е­­­н­­и­­­те ­-­­­ ­­­W­W­W­.­R­­­U­­1­­­7­.­C­­L­­­U­B
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zigbert
1618595508
Правильные слова высказал Лука Тони.
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