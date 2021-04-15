Тони – о Роналду, бросившем футболку: «Меня поражает его отношение к команде»

Бывший форвард сборной Италии Лука Тони прокомментировал поведение нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду после матча с «Дженоа» (3:1).

Португалец снял футболку после финального свистка и бросил ее на газон. По одной из версий, Роналду обещал свою футболку болбою и с этой целью оставил ее на поле.

«Роналду – очень важный футболист для «Ювентуса». Он лучший бомбардир Серии А, много забивает. Но меня поражает его отношение к команде.

Я был очень эгоистичным, когда играл, но если я не забивал, то все равно оставался на поле и праздновал победу. Я держал разочарование внутри.

Вне зависимости от того, был этот эпизод или нет, вы должны отдавать футболку, а не бросать ее. Великий чемпион должен подавать пример. Так он избежал бы лишней болтовни», – сказал Тони.