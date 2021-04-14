Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года из-за доли в букмекерской конторе

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович может попасть под санкции УЕФА и ФИФА.

По информации Sport Bladet, Ибрагимович с 2018 года владеет 10-процентной долей в букмекерской конторе Bethard через посредническую фирму Unknown AB, которая полностью принадлежит ему.

В Bethard подтвердили, что 39-летний швед владеет долей в компании.

В регламенте УЕФА и ФИФА отмечается, что футболисты, имеющие интересы в букмекерских конторах, не могут участвовать в матчах под эгидой организаций.

Сообщается, что Ибрагимович может быть оштрафован за нарушение регламента на сумму до 100 тысяч евро и получить запрет на осуществление любой футбольной деятельности на срок до трех лет.