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  • Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года из-за доли в букмекерской конторе

Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года из-за доли в букмекерской конторе

14 апреля 2021, 18:45
8

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович может попасть под санкции УЕФА и ФИФА.

По информации Sport Bladet, Ибрагимович с 2018 года владеет 10-процентной долей в букмекерской конторе Bethard через посредническую фирму Unknown AB, которая полностью принадлежит ему.

В Bethard подтвердили, что 39-летний швед владеет долей в компании.

В регламенте УЕФА и ФИФА отмечается, что футболисты, имеющие интересы в букмекерских конторах, не могут участвовать в матчах под эгидой организаций.

Сообщается, что Ибрагимович может быть оштрафован за нарушение регламента на сумму до 100 тысяч евро и получить запрет на осуществление любой футбольной деятельности на срок до трех лет.

  • В текущем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» 25 игр, забил 17 голов и сделал три ассиста.
  • Шведа дисквалифицировали на один матч Серии А и оштрафовали за оскорбление судьи матча с «Пармой» (3:1).

Источник: Sport Bladet

Спортивная версия крупнейшей ежедневной газеты Швеции. Аудитория в твиттере - более 163 тысяч подписчиков.

Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (8)
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acor94
1618415773
Ибрагимович сам отстранит ФИФА и УЕФА от футбола
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Drapik
1618422617
Есть варианты еще поиграть. Абхазия, ДНР, Северный Кипр..
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MaxRnD
1618423906
А жаль, мог бы ещё и пофеерить
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житель СПб
1618427292
Ого! Чем дело закончится?
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Plyash
1618438090
Златан,пошли ты этих идиотов из УЕФА и ФИФА на шишку,которые только своё бабло считать умеют,а другим жить не дают.Напридумывали идиотских турниров и квалификаций,в которых нормальный чел. разобраться не может,а футболистам отдохнуть некогда.Скоро в Россию все звёзды съедутся играть,потому как наши бездари играют одну игру в неделю.А за бугром 2-3 минимум.
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zigbert
1618498429
Это серьезное обвинение. Неужели Ибрагимович не знал последствия таких дел?
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Deleted user
1618536302
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