Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года из-за доли в букмекерской конторе

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович может попасть под санкции УЕФА и ФИФА.
По информации Sport Bladet, Ибрагимович с 2018 года владеет 10-процентной долей в букмекерской конторе Bethard через посредническую фирму Unknown AB, которая полностью принадлежит ему.
В Bethard подтвердили, что 39-летний швед владеет долей в компании.
В регламенте УЕФА и ФИФА отмечается, что футболисты, имеющие интересы в букмекерских конторах, не могут участвовать в матчах под эгидой организаций.
Сообщается, что Ибрагимович может быть оштрафован за нарушение регламента на сумму до 100 тысяч евро и получить запрет на осуществление любой футбольной деятельности на срок до трех лет.
- В текущем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» 25 игр, забил 17 голов и сделал три ассиста.
- Шведа дисквалифицировали на один матч Серии А и оштрафовали за оскорбление судьи матча с «Пармой» (3:1).
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