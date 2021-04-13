Ибрагимовича дисквалифицировали на один матч и оштрафовали за оскорбление судьи

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит следующую игру своей команды.

39-летний футболист получил одноматчевую дисквалификацию за красную карточку в поединке с «Пармой» (3:1).

Дисциплинарная комиссия считает, что арбитр Фабио Мареска принял правильное решение, удалив шведа, который оскорбительно и неуважительно высказался в адрес судьи.

Кроме того, Ибрагимовича оштрафовали на 5 тысяч евро за этот инцидент.