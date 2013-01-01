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    Ибрагимовича дисквалифицировали на один матч и оштрафовали за оскорбление судьи

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит следующую игру своей команды.

    39-летний футболист получил одноматчевую дисквалификацию за красную карточку в поединке с «Пармой» (3:1).

    Дисциплинарная комиссия считает, что арбитр Фабио Мареска принял правильное решение, удалив шведа, который оскорбительно и неуважительно высказался в адрес судьи.

    Кроме того, Ибрагимовича оштрафовали на 5 тысяч евро за этот инцидент.

    • Форвард не сыграет с «Дженоа».
    • В текущем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» 25 игр, забил 17 голов и сделал три ассиста.

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    Источник: Sportitalia

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