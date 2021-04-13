«Спартак» – об оскорблениях Гилерме: «Клуб осуждает любые формы проявления расизма»

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал оскорбительные скандирования фанатов «Спартака» в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.

«Спартак» осуждает любые формы проявления расизма и ведeт постоянную работу по искоренению и недопущению любых действий, носящих дискриминационный характер в отношении кого бы то ни было.

В то же время мы надеемся, что КДК справедливо рассмотрит все зафиксированные случаи нарушения регламента на матче «Локомотив» – «Спартак», – цитирует Фетисова «Р-Спорт».

КДК рассмотрит оскорбительные скандирования в адрес Гилерме во вторник.

Вратарь «Локомотива» приглашен на заседание.

В «Спартаке» считают, что голкипер провоцировал болельщиков.

FARE: «Гилерме сравнивают с обезьяной. «Спартак» пять лет получал слишком мягкие санкции»