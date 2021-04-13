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    «Спартак» – об оскорблениях Гилерме: «Клуб осуждает любые формы проявления расизма»

    Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал оскорбительные скандирования фанатов «Спартака» в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.

    «Спартак» осуждает любые формы проявления расизма и ведeт постоянную работу по искоренению и недопущению любых действий, носящих дискриминационный характер в отношении кого бы то ни было.

    В то же время мы надеемся, что КДК справедливо рассмотрит все зафиксированные случаи нарушения регламента на матче «Локомотив» – «Спартак», – цитирует Фетисова «Р-Спорт».

    • КДК рассмотрит оскорбительные скандирования в адрес Гилерме во вторник.
    • Вратарь «Локомотива» приглашен на заседание.
    • В «Спартаке» считают, что голкипер провоцировал болельщиков.

    FARE: «Гилерме сравнивают с обезьяной. «Спартак» пять лет получал слишком мягкие санкции»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 10:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23587

      пьяныйхоровод 20 минут назад

      Нашальникэ, защем ругаися? Фанатма плохама не кричал пипискама вратарю не показывал.

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