«Спартак» – об оскорблениях Гилерме: «Клуб осуждает любые формы проявления расизма»

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал оскорбительные скандирования фанатов «Спартака» в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.
«Спартак» осуждает любые формы проявления расизма и ведeт постоянную работу по искоренению и недопущению любых действий, носящих дискриминационный характер в отношении кого бы то ни было.
В то же время мы надеемся, что КДК справедливо рассмотрит все зафиксированные случаи нарушения регламента на матче «Локомотив» – «Спартак», – цитирует Фетисова «Р-Спорт».
- КДК рассмотрит оскорбительные скандирования в адрес Гилерме во вторник.
- Вратарь «Локомотива» приглашен на заседание.
- В «Спартаке» считают, что голкипер провоцировал болельщиков.
FARE: «Гилерме сравнивают с обезьяной. «Спартак» пять лет получал слишком мягкие санкции»
Источник: «Р-Спорт»