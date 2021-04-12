Гогуа: «Я хотел бы вернуться в ЦСКА»

Центральный защитник Седрик Гогуа рассчитывает на возвращение в ЦСКА после истечения срока аренды в «Роторе».
«Сейчас я в «Роторе» и до конца сезона борюсь за эту команду. Летом посмотрим, как сложится ситуация. Я не знаю, что решит ЦСКА.
Убедила ли Олича моя игра сегодня? Нельзя оценивать игрока по одной игре, но я хотел бы вернуться», – сказал 26-летний ивуариец.
- «Ротор» арендовал игрока в августе 2020 года без права выкупа.
- В составе волгоградской команды Гогуа провел 18 матчей.
- Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2023 года.
Источник: Sport24