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    Гогуа: «Я хотел бы вернуться в ЦСКА»

    Центральный защитник Седрик Гогуа рассчитывает на возвращение в ЦСКА после истечения срока аренды в «Роторе».

    «Сейчас я в «Роторе» и до конца сезона борюсь за эту команду. Летом посмотрим, как сложится ситуация. Я не знаю, что решит ЦСКА.

    Убедила ли Олича моя игра сегодня? Нельзя оценивать игрока по одной игре, но я хотел бы вернуться», – сказал 26-летний ивуариец.

    • «Ротор» арендовал игрока в августе 2020 года без права выкупа.
    • В составе волгоградской команды Гогуа провел 18 матчей.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2023 года.

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    Источник: Sport24

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    12.04.2021 23:10
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