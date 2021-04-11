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  • «Сочи»: «Поддавки с «Зенитом»? Достаточно об этом судачить»

«Сочи»: «Поддавки с «Зенитом»? Достаточно об этом судачить»

11 апреля 2021, 19:04
12

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подвел итоги матча с «Зенитом».

  • «Сочи» выигрывал по ходу встречи со счетом 1:0, но затем пропустил два гола от Сердара Азмуна. Итог – 1:2.
  • «Сочи» проиграл во всех пяти очных матчах с «Зенитом».

«Надо думать уже о следующих играх. Надо брать максимальное количество очков, есть возможность побороться. Тренеры разберут игру, поправят. Главное восстановление и подготовка к ЦСКА, на носу финиш. Последние игры проводим хорошо, только результат подводит: «Рубин», «Локомотив», сегодня. Видимо, надо пройти этот путь.

Разговоры об игре в поддавки? Этому конца и края не будет, поэтому заострять внимания нет смысла. Достаточно уже об этом судачить. Ребята вообще об этом не думают. Кто-то ищет что-то вне футбола. Ну, пусть ищут», – сказал Рубашко.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит
Комментарии (12)
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Николай71
1618157414
Я не против если вы ЦСКА выиграете)
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житель СПб
1618158206
Зря обижают команду и футболистов...
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Каратель помойников
1618158462
Надо в Госдуме в первом чтении принять законопроект "о запрещении судачить что Сочи фарм клуб"
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ААМ
1618161110
Спам играет в поддавки с Локо.
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Spirit_78
1618165100
Сочи проиграл в упорной борьбе, а спартачок слил Зениту, как последние лошары из ПФЛ. Вопрос - кто играл в "поддавки" с Зенитом?
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alp
1618165948
неправильно написали. надо был так - достаточно об этом поросячить
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Давид59
1618167270
Сочам не повезло. Зенит имел 2 шанса и оба реализовал. Обычно, чтобы забить 2 гола Зениту надо запороть десяток шансов
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maygli
1618169681
Заголовок такой - "Сочи" проигрывают (сливают) все матчи "Зениту", не смотря ни на что.
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Hektor 84
1618174973
Так вы в Сочи сами об этом и судачите! Палево создаете сами! Так и скажи рубашка булки подраздвинул перед хозяином!
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De_Frenki
1618177656
Ну так трахните бомжей...и перестанут судачить
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