«Сочи»: «Поддавки с «Зенитом»? Достаточно об этом судачить»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подвел итоги матча с «Зенитом».

«Сочи» выигрывал по ходу встречи со счетом 1:0, но затем пропустил два гола от Сердара Азмуна . Итог – 1:2.

. Итог – 1:2. «Сочи» проиграл во всех пяти очных матчах с «Зенитом».

«Надо думать уже о следующих играх. Надо брать максимальное количество очков, есть возможность побороться. Тренеры разберут игру, поправят. Главное восстановление и подготовка к ЦСКА, на носу финиш. Последние игры проводим хорошо, только результат подводит: «Рубин», «Локомотив», сегодня. Видимо, надо пройти этот путь.

Разговоры об игре в поддавки? Этому конца и края не будет, поэтому заострять внимания нет смысла. Достаточно уже об этом судачить. Ребята вообще об этом не думают. Кто-то ищет что-то вне футбола. Ну, пусть ищут», – сказал Рубашко.