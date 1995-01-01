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    «Сочи»: «Поддавки с «Зенитом»? Достаточно об этом судачить»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подвел итоги матча с «Зенитом».

    • «Сочи» выигрывал по ходу встречи со счетом 1:0, но затем пропустил два гола от Сердара Азмуна. Итог – 1:2.
    • «Сочи» проиграл во всех пяти очных матчах с «Зенитом».

    «Надо думать уже о следующих играх. Надо брать максимальное количество очков, есть возможность побороться. Тренеры разберут игру, поправят. Главное восстановление и подготовка к ЦСКА, на носу финиш. Последние игры проводим хорошо, только результат подводит: «Рубин», «Локомотив», сегодня. Видимо, надо пройти этот путь.

    Разговоры об игре в поддавки? Этому конца и края не будет, поэтому заострять внимания нет смысла. Достаточно уже об этом судачить. Ребята вообще об этом не думают. Кто-то ищет что-то вне футбола. Ну, пусть ищут», – сказал Рубашко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:04
    Комментарии6
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      Рейтинг: +129

      вальтер79 29 минут назад

      все по делу рубаха сказал сколько можно сочи химки фарм клубы дайте парням просто играть

      0
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      Рейтинг: +1936

      ААМ 1 час назад

      Спам играет в поддавки с Локо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23503

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Не судачить , а хрючатить .

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4768

      Каратель 1 час назад

      Надо в Госдуме в первом чтении принять законопроект "о запрещении судачить что Сочи фарм клуб"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6412

      житель СПб 1 час назад

      Зря обижают команду и футболистов...

      1
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      Рейтинг: +538

      Николай71 2 часа назад

      Я не против если вы ЦСКА выиграете)

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