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РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Сочи» благодаря дублю Азмуна

11 апреля 2021, 18:24
147

В матче 25-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях одержал волевую победу над «Сочи» – 2:1. Дубль сделал нападающий Сердар Азмун.

Петербуржцы набрали 54 очка и продолжают лидировать в РПЛ. «Сочи» занимает седьмое место (40 очков).

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Сочи – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Бурмистров, 58; 1:1 – Азмун, 63; 1:2 – Азмун, 80.

Сочи: Н. Заболотный, Терехов, Заика (Маргасов, 90), Маммана, Прохин, Миладинович, Бурмистров (Руденко, 85), Юсупов, Цаллагов, Нобоа (Пруцев, 89), А. Заболотный (Дуганджич, 90).

Зенит: Лунeв, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел (Дриусси, 90+1), Дзюба (Оздоев, 85), Азмун (Ерохин, 90+1), Малком (Мостовой, 74).

Предупреждения: Прохин, 38; Руденко, 85; Миладинович, 90+5 – Барриос, 42.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Азмун Сердар
Комментарии (147)
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vladik12
1618154921
Долбаный спектакль. Засуньте эти газовые трубы себе куда подальше.
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slavа0508
1618155119
Ой как всё предсказуемо,,,,хоть и пытались замаскировать первым голом Сочи,,,,да нет всем всё понятно и видно,,,
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ArReal
1618155289
От таких золотых медалей - гавном пахнет...
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xkixerx
1618155350
Кто то ожидал другого? Еще неделю назад Зениту записано было +1 матч +3 очка.
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spam2009
1618155399
Кто смотрел, скажите пожалуйста, от этой победы воняет так же как от победы уфы на ахметом??
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ivany4
1618155407
Посмотрели цирк с бомжами, теперь будем смотреть футбол.
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Dizgen
1618155443
Продажная лига
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oyabun
1618155560
Спасибо ребята. Не позволили усомниться. Всё согласно законам жанра. Сначала показали типа свою "независимость", ну а потом позволили хозяевам забить ровно столько сколько надо для победы. Жаль сочинских болельщиков заплативших за билеты на это шоу.
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порт
1618155978
А убогие всё про заговор пищат.
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_Marqella_
1618157185
Оле,оле,наш Зенит С-Петербург...Красавчики, всех с победой !!!
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