РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Сочи» благодаря дублю Азмуна

В матче 25-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях одержал волевую победу над «Сочи» – 2:1. Дубль сделал нападающий Сердар Азмун.

Петербуржцы набрали 54 очка и продолжают лидировать в РПЛ. «Сочи» занимает седьмое место (40 очков).

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Сочи – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Бурмистров, 58; 1:1 – Азмун, 63; 1:2 – Азмун, 80.

Сочи: Н. Заболотный, Терехов, Заика (Маргасов, 90), Маммана, Прохин, Миладинович, Бурмистров (Руденко, 85), Юсупов, Цаллагов, Нобоа (Пруцев, 89), А. Заболотный (Дуганджич, 90).

Зенит: Лунeв, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел (Дриусси, 90+1), Дзюба (Оздоев, 85), Азмун (Ерохин, 90+1), Малком (Мостовой, 74).

Предупреждения: Прохин, 38; Руденко, 85; Миладинович, 90+5 – Барриос, 42.

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