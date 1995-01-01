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    РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Сочи» благодаря дублю Азмуна

    В матче 25-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях одержал волевую победу над «Сочи» – 2:1. Дубль сделал нападающий Сердар Азмун.

    Петербуржцы набрали 54 очка и продолжают лидировать в РПЛ. «Сочи» занимает седьмое место (40 очков).

    Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

    Сочи – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бурмистров, 58; 1:1 – Азмун, 63; 1:2 – Азмун, 80.

    Сочи: Н. Заболотный, Терехов, Заика (Маргасов, 90), Маммана, Прохин, Миладинович, Бурмистров (Руденко, 85), Юсупов, Цаллагов, Нобоа (Пруцев, 89), А. Заболотный (Дуганджич, 90).

    Зенит: Лунeв, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел (Дриусси, 90+1), Дзюба (Оздоев, 85), Азмун (Ерохин, 90+1), Малком (Мостовой, 74).

    Предупреждения: Прохин, 38; Руденко, 85; Миладинович, 90+5 – Барриос, 42.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии79
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      Рейтинг: +5722

      nik55 44 секунды назад

      Азмуну цену поднимают перед продажей

      0
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      Рейтинг: +3448

      Кинстифа 2 минуты назад

      У Зенита над Сочи всегда волевые победы)))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      Brabus71 2 минуты назад

      Вчетвером стоят и смотрят... , продолжение спектакля уфа ахмат

      2
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    • ...
      Рейтинг: +529

      Николай71 4 минуты назад

      Поклонники зенита, к вам один вопрос)) Федотов хотя бы один раз выиграл у зенита? Я не понимаю...

      2
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      ...
      Рейтинг: +7271

      knikos > Николай71 2 минуты назад

      А попрыгунчик спамовский хоть когда-нибудь выиграл у Зенитя ?

      3
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      Рейтинг: +27568

      oyabun 4 минуты назад

      Спасибо ребята. Не позволили усомниться. Всё согласно законам жанра. Сначала показали типа свою "независимость", ну а потом позволили хозяевам забить ровно столько сколько надо для победы. Жаль сочинских болельщиков заплативших за билеты на это шоу.

      6
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      Рейтинг: +4744

      BarStep > oyabun 50 секунд назад

      Шоу в ваших головах дружище.. Наведите сначала там порядок, а потом будете максимально объективно оценивать происходящее вокруг..

      1
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      Рейтинг: +3448

      Кинстифа > oyabun 49 секунд назад

      Если меня память не подводит) у них даже сценарии всегда одинаковые)
      Сначала Сочи выходят вперед, а потом проигрывают)))

      0
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      Рейтинг: +4744

      BarStep 5 минут назад

      Замечательный матч посмотрел!
      Вот сегодня был хороший футбол в исполнении Зенита! Правда не без шероховатостей)) С победой нас парни!!

      5
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      Рейтинг: +10397

      paracetamol 5 минут назад

      Азмуну выписать премию! Отдельно от всех.

      4
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      Рейтинг: +8072

      Вомбат 5 минут назад

      По поводу хейтеров, что тут скажешь. Их есть среди наших болельщиков. Столько же, сколько ковид-диссидентов среди неболельщиков. Многие считают, что прыжок Домингеса вровень с перекладиной, который принес Зениту золото 2007 года был блестящей режиссерской постановкой. Они даже любят снимать шляпу перед режиссерами (непонятно кем, то ли Адвокатом, то ли еще кем-то). Еще они любят порассуждать сколько Зенит заплатил Сатурну за сдачу той игры. Так и сегодня. Караваев и Кузяев чудом избежали серьезных травм. Победный гол, который забил Азмун, не имеет отношения к игре обороны Сочи, и такой гол в принципе не может забить никто в РПЛ (раньше такие у нас забивал только Бикфалви). Тем не менее хейтеры долго еще будут рассуждать о том, что Сочи -- это фарм-клуб Зенита, что Роттенберг Миллеру не соперник, будут снимать шляпу перед неизвестными режиссерами, и делать хорошую мину при плохой игре. А что еще им остается, убогим?

      1
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      Рейтинг: +2555

      Питерский князь 6 минут назад

      Дальше болеем за Локо.

      2
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      Рейтинг: +529

      Николай71 > Питерский князь 2 минуты назад

      За Оренбург или болеть)))

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      Рейтинг: +10369

      ilichkadr > Питерский князь 20 секунд назад

      Болеем за Локо, но Спам-то на сегодняшний день сильнее............

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      Dizgen 6 минут назад

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