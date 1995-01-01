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    Ибрагимович намерен обжаловать удаление в матче с «Пармой»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не согласен с прямой красной карточкой в матче 30-го тура Серии А против «Пармы» (3:1). Официальная причина удаления – неспортивное поведение (споры с судьей).

    Ожидается, что швед подаст апелляцию на решение арбитра.

    • Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли утверждает, что Ибрагимович не оскорблял судью.
    • Ибрагимович может получить 2 матча дисквалификации, если факт оскорбления арбитра будет признан Серией А.
    • Ибрагимович получил 1-ю красную карточку в Серии А с 2012 года.

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    Источник: Football Italia

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