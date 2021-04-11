Ибрагимович намерен обжаловать удаление в матче с «Пармой»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не согласен с прямой красной карточкой в матче 30-го тура Серии А против «Пармы» (3:1). Официальная причина удаления – неспортивное поведение (споры с судьей).
Ожидается, что швед подаст апелляцию на решение арбитра.
- Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли утверждает, что Ибрагимович не оскорблял судью.
- Ибрагимович может получить 2 матча дисквалификации, если факт оскорбления арбитра будет признан Серией А.
- Ибрагимович получил 1-ю красную карточку в Серии А с 2012 года.
Источник: Football Italia