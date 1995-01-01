Ибрагимович намерен обжаловать удаление в матче с «Пармой»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не согласен с прямой красной карточкой в матче 30-го тура Серии А против «Пармы» (3:1). Официальная причина удаления – неспортивное поведение (споры с судьей).

Ожидается, что швед подаст апелляцию на решение арбитра.