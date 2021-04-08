Бэйл: «Я видел НЛО собственными глазами»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм», рассказал, что видел инопланетян.
«Существует много теорий заговора, но также есть запись с НЛО, опубликованная американским правительством. Это сто процентов инопланетяне. Сто процентов.
Знаю, что некоторые НЛО – это секретные проделки властей. Но я видел НЛО собственными глазами», – сказал Бэйл в видео на ютуб-канале «Тоттенхэма».
- Бэйл забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 13 матчах текущего сезона АПЛ.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
Источник: ютуб-канал «Тоттенхэма»