Бэйл: «Я видел НЛО собственными глазами»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм», рассказал, что видел инопланетян.

«Существует много теорий заговора, но также есть запись с НЛО, опубликованная американским правительством. Это сто процентов инопланетяне. Сто процентов.

Знаю, что некоторые НЛО – это секретные проделки властей. Но я видел НЛО собственными глазами», – сказал Бэйл в видео на ютуб-канале «Тоттенхэма».