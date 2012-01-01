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    Бэйл: «Я видел НЛО собственными глазами»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм», рассказал, что видел инопланетян.

    «Существует много теорий заговора, но также есть запись с НЛО, опубликованная американским правительством. Это сто процентов инопланетяне. Сто процентов.

    Знаю, что некоторые НЛО – это секретные проделки властей. Но я видел НЛО собственными глазами», – сказал Бэйл в видео на ютуб-канале «Тоттенхэма».

    • Бэйл забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 13 матчах текущего сезона АПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Тоттенхэма»

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    Сегодня, 16:09
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3965

      Ганнибал Лектор 33 минуты назад

      Теперь понятно, почему Зидан нагнал его из Реала.

      0
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      Рейтинг: +2609

      AZ 2 часа назад

      Легкие наркотики - они такие...

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