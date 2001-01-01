Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    Сборная России впервые с сентября 2020 года поднялась в рейтинге ФИФА

    Россия поднялась с 39-й на 38-ю строчку в обновленном рейтинге ФИФА. В активе сборной 1462,65 очков.

    Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА впервые с сентября 2020 года.

    На первом месте в рейтинге осталась сборная Бельгии (1783,38). Франция – вторая (1757,3), Бразилия – третья (1742,65).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:45
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +199

      Лфшт 4 минуты назад

      Это прямо таки успех!!!! ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84351

      zigbert 5 минут назад

      Прогресс заметен. Но Сенегал догнать будет трудно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12340

      KLIM777 10 минут назад

      обогнали Мальту?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15011

      alarm 1 час назад

      нифига себе, саму корею обогнали! стыдно за спартак!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2872

      Fusballer 1 час назад

      Стас - ты просто космос!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3729

      ziborock 1 час назад

      Была на 39 месте, стала на 38, я бы сказал что сами себя обогнали!)))

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84349
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru