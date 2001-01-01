Сборная России впервые с сентября 2020 года поднялась в рейтинге ФИФА

Это прямо таки успех!!!! ))
Россия поднялась с 39-й на 38-ю строчку в обновленном рейтинге ФИФА. В активе сборной 1462,65 очков.
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА впервые с сентября 2020 года.
На первом месте в рейтинге осталась сборная Бельгии (1783,38). Франция – вторая (1757,3), Бразилия – третья (1742,65).
- Сборная России в марте провела три матча отбора к ЧМ-2022.
- Сначала команда Станислава Черчесова обыграла Мальту (3:1), затем победила Словению (2:1), а после уступила Словакии (1:2).