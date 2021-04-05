Главные новости дня. «Зенит» победил «Химки», Галактионов может возглавить «Краснодар»

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Галактионов – в числе кандидатов на пост тренера «Краснодара»

Магнуссон порвал ахиллово сухожилие. Защитник ЦСКА пропустит остаток сезона

Азар не сыграет с «Ливерпулем»

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Соболев и Ларссон тратят на гол в 2021-м меньше минут, чем Роналду, Холанд и Кейн

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Все 12 городов готовы допустить зрителей на матчи Евро-2020

«Барселона» обыграла «Вальядолид» благодаря голу на 90-й минуте