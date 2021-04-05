Главные новости дня. «Зенит» победил «Химки», Галактионов может возглавить «Краснодар»

«Милан» опережает «Ювентус» и «Наполи» в борьбе за Хвичу
«Краснодар» ведет переговоры с «Ренном» о продаже Вилены
Галактионов – в числе кандидатов на пост тренера «Краснодара»
Магнуссон порвал ахиллово сухожилие. Защитник ЦСКА пропустит остаток сезона
Азар не сыграет с «Ливерпулем»
Кокорин не сыграет с «Аталантой» Миранчука
Соболев и Ларссон тратят на гол в 2021-м меньше минут, чем Роналду, Холанд и Кейн
«Зенит» победил «Химки» и оторвался от «Спартака» на четыре очка
Все 12 городов готовы допустить зрителей на матчи Евро-2020
«Барселона» обыграла «Вальядолид» благодаря голу на 90-й минуте
Источник: «Бомбардир»