Азар не сыграет с «Ливерпулем»

разгромов не будет
но пройдет ливерпуль
буду рад конечно обратному исходу..но это наверное будет отскоком
ибо реал играет паршиво
Полузащитник «Реала» Эден Азар не попал в заявку команды на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Ранее сообщалось, что бельгиец вернулся к тренировкам в общей группе, а восстановление от повреждения поясничной мышцы проходит быстрее, чем ожидалось.
Помимо Азара с «Ливерпулем» не сыграют защитники Серхио Рамос и Даниэль Карвахаль.
- «Реал» сыграет с «Ливерпулем» завтра, 6 апреля.
- Азар получил 11 травм за полтора года после переезда в Испанию.