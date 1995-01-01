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    Азар не сыграет с «Ливерпулем»

    Полузащитник «Реала» Эден Азар не попал в заявку команды на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    Ранее сообщалось, что бельгиец вернулся к тренировкам в общей группе, а восстановление от повреждения поясничной мышцы проходит быстрее, чем ожидалось.

    Помимо Азара с «Ливерпулем» не сыграют защитники Серхио Рамос и Даниэль Карвахаль.

    • «Реал» сыграет с «Ливерпулем» завтра, 6 апреля.
    • Азар получил 11 травм за полтора года после переезда в Испанию.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Реала»

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2432

      FENIX-SL 15 минут назад

      разгромов не будет
      но пройдет ливерпуль
      буду рад конечно обратному исходу..но это наверное будет отскоком
      ибо реал играет паршиво

      0
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      Рейтинг: +1367

      koli4ka 1 час назад

      Ну,если в заявке Марсело и Иско,значит проблем с составом у Зидана на игру с Ливером больше,чем достаточно.Попахивает вылетом на этой стадии,я так думаю...

      0
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      Рейтинг: +10588

      DeStar > koli4ka 1 час назад

      думаю да, зависит от ливерпуля. Если они сыграют как надо, то реалу хана. Но ливерпуль сам не туда ни сюда.

      1
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      Рейтинг: +22

      Aleksey Scream 3 часа назад

      Как бы обидно не звучало, но трансфер Азара в РМ явно оказывается провальным.

      0
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      Рейтинг: +11609

      Cules2013 > Aleksey Scream 2 часа назад

      провальный - это ещё мягко сказано. он по сути вообще не играет.

      2
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      Рейтинг: +2432

      FENIX-SL > Aleksey Scream 16 минут назад

      так это обидно звучит
      но это ошибка самого реала
      азара надо было брать раньше..если брать вообще

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