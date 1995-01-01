Азар не сыграет с «Ливерпулем»

Полузащитник «Реала» Эден Азар не попал в заявку команды на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Ранее сообщалось, что бельгиец вернулся к тренировкам в общей группе, а восстановление от повреждения поясничной мышцы проходит быстрее, чем ожидалось.

Помимо Азара с «Ливерпулем» не сыграют защитники Серхио Рамос и Даниэль Карвахаль.