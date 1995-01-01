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    Соболев и Ларссон тратят на гол в 2021-м меньше минут, чем Роналду, Холанд и Кейн

    Пресс-служба «Спартака» отметила бомбардирские успехи нападающего Александра Соболева, который забивает в четырех матчах подряд.

    «Саша Соболев прямо сейчас один из лучших форвардов Европы в 2021-м по показателю минуты/гол. Машина», – написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.

    Московский клуб отмечает, что Соболев тратит на один гол в 2021 году 61 минуту. Такой же показатель у форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Нападающему «Барселоны» Лионелю Месси на один гол требуется 62 минуты.

    Форвард «Спартака» Джордан Ларссон в 2021-м тратит на один гол 88 минут. Это меньше, чем у Карима Бензема («Реал», 96 минут), Криштиану Роналду («Ювентус», 107), Эрлинга Холанда («Боруссия» Д, 111 минут) и Гарри Кейна («Тоттенхэм», 111 минут).

    • Соболев и Ларссон забили по 12 голов в текущем сезоне РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 18:14
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1

      fabo72 46 минут назад

      Случайно наткнулся на сайт с дог.матчами, не поверил что такое может быть, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - fi-n1.com

      0
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      Рейтинг: +21604

      Боцман59rus 55 минут назад

      А в Европе сколько им времени требуется, да и вообще, я так понимаю все наши клубы находятся где-то в районе задницы на международной арене

      1
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      Рейтинг: +14710

      derrik2000 1 час назад

      Посмотрел статистику и всё сразу стало ясно.
      Соболева вместо Месси в Барсу, а Ларссона в Реал.
      Месси и Бензема к нам, естественно, на перевоспитание. )))))))))

      2
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      Рейтинг: +3001

      Бомбардиръ 1 час назад

      Может быть там у папуасов ещё быстрее?)

      2
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      Рейтинг: +347

      VASoMeat 1 час назад

      Неужели на них так Антоха повлиял?!)))

      2
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