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  • Соболев и Ларссон тратят на гол в 2021-м меньше минут, чем Роналду, Холанд и Кейн

Соболев и Ларссон тратят на гол в 2021-м меньше минут, чем Роналду, Холанд и Кейн

5 апреля 2021, 18:14
9

Пресс-служба «Спартака» отметила бомбардирские успехи нападающего Александра Соболева, который забивает в четырех матчах подряд.

«Саша Соболев прямо сейчас один из лучших форвардов Европы в 2021-м по показателю минуты/гол. Машина», – написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.

Московский клуб отмечает, что Соболев тратит на один гол в 2021 году 61 минуту. Такой же показатель у форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Нападающему «Барселоны» Лионелю Месси на один гол требуется 62 минуты.

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон в 2021-м тратит на один гол 88 минут. Это меньше, чем у Карима Бензема («Реал», 96 минут), Криштиану Роналду («Ювентус», 107), Эрлинга Холанда («Боруссия» Д, 111 минут) и Гарри Кейна («Тоттенхэм», 111 минут).

  • Соболев и Ларссон забили по 12 голов в текущем сезоне РПЛ.

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ювентус Боруссия Д Тоттенхэм Реал Барселона Бавария Месси Лионель Роналду Криштиану Бензема Карим Левандовски Роберт Кейн Гарри Соболев Александр Холанд Эрлинг Ларссон Джордан
Комментарии (9)
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VASoMeat
1617636548
Неужели на них так Антоха повлиял?!)))
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derrik2000
1617637000
Посмотрел статистику и всё сразу стало ясно. Соболева вместо Месси в Барсу, а Ларссона в Реал. Месси и Бензема к нам, естественно, на перевоспитание. )))))))))
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Боцман59rus
1617638283
А в Европе сколько им времени требуется, да и вообще, я так понимаю все наши клубы находятся где-то в районе задницы на международной арене
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G.P.
1617644504
У нас во дворе на коробке ещё круче результаты по этому показателю :) ... Какое-то странное сравнение. Введите поправочный коэффициент на силу чемпионата, и всё встанет на свои места.
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Fusballer
1617648300
Ну ничего себе!
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zigbert
1617649790
Если бы не травма, Соболев был бы лидером бомбардиров РПЛ.
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Kokmarov
1617650029
Соболь рвет, реально, старается. Только б психовал поменьше...
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Валерий1965
1617651695
Вот что за бред!))) В команде совхоза Путь нападающий Хрюкин каждые 5 минут гол забивает,.. Роналдо застрелится?)))
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хав_бек
1617694700
Без учета кто и кому забивает)))
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