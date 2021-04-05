Соболев и Ларссон тратят на гол в 2021-м меньше минут, чем Роналду, Холанд и Кейн

Пресс-служба «Спартака» отметила бомбардирские успехи нападающего Александра Соболева, который забивает в четырех матчах подряд.

«Саша Соболев прямо сейчас один из лучших форвардов Европы в 2021-м по показателю минуты/гол. Машина», – написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.

Московский клуб отмечает, что Соболев тратит на один гол в 2021 году 61 минуту. Такой же показатель у форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Нападающему «Барселоны» Лионелю Месси на один гол требуется 62 минуты.

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон в 2021-м тратит на один гол 88 минут. Это меньше, чем у Карима Бензема («Реал», 96 минут), Криштиану Роналду («Ювентус», 107), Эрлинга Холанда («Боруссия» Д, 111 минут) и Гарри Кейна («Тоттенхэм», 111 минут).