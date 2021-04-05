Tuttomercatoweb: «Милан» опережает «Ювентус» и «Наполи» в борьбе за Хвичу

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия близок к переходу в «Милан».
По информации Tuttomercatoweb, миланский клуб лидирует в борьбе за 20-летнего грузина. Футболистом также интересуются «Ювентус» и «Наполи».
Сообщается, что в ближайшие дни агент хавбека прибудет в Италию, чтобы провести переговоры с «Миланом».
- В текущем сезоне РПЛ Кварацхелия поучаствовал в 21 матче, забил 4 гола, сделал 8 результативных пасов.
- Его контракт с «Рубином» действует до 2024 года.
- Рыночная стоимость Кварацхелии – 10 миллионов евро.
Источник: Tuttomercatoweb