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  • Tuttomercatoweb: «Милан» опережает «Ювентус» и «Наполи» в борьбе за Хвичу

Tuttomercatoweb: «Милан» опережает «Ювентус» и «Наполи» в борьбе за Хвичу

5 апреля 2021, 13:52
3

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия близок к переходу в «Милан».

По информации Tuttomercatoweb, миланский клуб лидирует в борьбе за 20-летнего грузина. Футболистом также интересуются «Ювентус» и «Наполи».

Сообщается, что в ближайшие дни агент хавбека прибудет в Италию, чтобы провести переговоры с «Миланом».

  • В текущем сезоне РПЛ Кварацхелия поучаствовал в 21 матче, забил 4 гола, сделал 8 результативных пасов.
  • Его контракт с «Рубином» действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость Кварацхелии – 10 миллионов евро.

Источник: Tuttomercatoweb
Италия. Серия А Милан Ювентус Наполи Рубин Кварацхелия Хвича
Комментарии (3)
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хряк СМ
1617622925
Пригласил агента на переговоры или может быть агент фантазиоует опять.
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Alex Flash
1617629856
Дибала на лавке сидит. А тут ...
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Hektor 84
1617908203
Эти клубы хоть в курсе?
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