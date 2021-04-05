Tuttomercatoweb: «Милан» опережает «Ювентус» и «Наполи» в борьбе за Хвичу

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия близок к переходу в «Милан».

По информации Tuttomercatoweb, миланский клуб лидирует в борьбе за 20-летнего грузина. Футболистом также интересуются «Ювентус» и «Наполи».

Сообщается, что в ближайшие дни агент хавбека прибудет в Италию, чтобы провести переговоры с «Миланом».