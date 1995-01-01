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    Tuttomercatoweb: «Милан» опережает «Ювентус» и «Наполи» в борьбе за Хвичу

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия близок к переходу в «Милан».

    По информации Tuttomercatoweb, миланский клуб лидирует в борьбе за 20-летнего грузина. Футболистом также интересуются «Ювентус» и «Наполи».

    Сообщается, что в ближайшие дни агент хавбека прибудет в Италию, чтобы провести переговоры с «Миланом».

    • В текущем сезоне РПЛ Кварацхелия поучаствовал в 21 матче, забил 4 гола, сделал 8 результативных пасов.
    • Его контракт с «Рубином» действует до 2024 года.
    • Рыночная стоимость Кварацхелии – 10 миллионов евро.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1728

      FRZZ 1 час назад

      Прямо опережает.... очередная утка.

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      Рейтинг: +162

      хряк СМ 1 час назад

      Пригласил агента на переговоры или может быть агент фантазиоует опять.

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