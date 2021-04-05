Firenze Viola: Кокорин не сыграет с «Аталантой» Миранчука

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит матч 30-го тура Серии А с «Аталантой» из-за травмы.
По информации Firenze Viola, в клубе не хотят форсировать восстановление 29-летнего россиянина, опасаясь рецидива. Ожидается, что Кокорин сможет выйти на поле 17 апреля в матче 31-го тура Серии А с «Сассуоло».
- Россиянин восстанавливается после мышечной травмы бедра.
- «Фиорентина» в январе заплатила за нападающего 4,5 миллиона евро.
- Он провел три матча за новый клуб.
Источник: Firenze Viola
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