Firenze Viola: Кокорин не сыграет с «Аталантой» Миранчука

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит матч 30-го тура Серии А с «Аталантой» из-за травмы.

По информации Firenze Viola, в клубе не хотят форсировать восстановление 29-летнего россиянина, опасаясь рецидива. Ожидается, что Кокорин сможет выйти на поле 17 апреля в матче 31-го тура Серии А с «Сассуоло».