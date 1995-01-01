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    Firenze Viola: Кокорин не сыграет с «Аталантой» Миранчука

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит матч 30-го тура Серии А с «Аталантой» из-за травмы.

    По информации Firenze Viola, в клубе не хотят форсировать восстановление 29-летнего россиянина, опасаясь рецидива. Ожидается, что Кокорин сможет выйти на поле 17 апреля в матче 31-го тура Серии А с «Сассуоло».

    • Россиянин восстанавливается после мышечной травмы бедра.
    • «Фиорентина» в январе заплатила за нападающего 4,5 миллиона евро.
    • Он провел три матча за новый клуб.

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    Источник: Firenze Viola

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии13
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      Рейтинг: +562

      ab15488 13 минут назад

      Атланта дружно выдохнула, теперь есть хоть шанс на победу

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      Рейтинг: +3241

      Из Твери Леха 1 час назад

      Саня еще 9 туров дотерпеть, а там уже заслуженный отпуск не за горами.

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      Рейтинг: +1

      fabo72 1 час назад

      Случайно наткнулся на сайт с дог.матчами, не поверил что такое может быть, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - fi-n1.com

      -1
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      Рейтинг: +28269

      zra78 1 час назад

      Да оба будут в запасе и со скамеек сигналы посылать друг другу или факи....

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      Рейтинг: +10

      WZ 1 час назад

      Интересно, Кокоша когда-нибудь хот 1 гол забет за Фиорентину?

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      Рейтинг: +169

      АХ 2 часа назад

      Учитесь сосунки )))

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      Рейтинг: +1367

      koli4ka 2 часа назад

      Серия №2: Мирончук не сыграет с Фиорентиной Кокорина. Резюме:от перетасовки слагаемых суть вопроса не меняется....

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      Рейтинг: +2929

      sobaka120982 2 часа назад

      Сдаётся мне что Саша уже и не вернётся в большой футбол..... Дзагоев номер два

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      Рейтинг: +340

      Aleksey! 2 часа назад

      И в следующем не выйдет. Что-нибудь повредит/придумает.
      А если выйдет, то уж после игры обязательно на месяц причину сострит.

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      Рейтинг: +2992

      neim 2 часа назад

      Ваши ожидания, ваши проблемы.
      Видать Коко Миранчука испугался, надо глянуть, Миранчук-то в заявке хоть есть ? )))

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