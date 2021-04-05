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  • Daily Mail: все 12 городов готовы допустить зрителей на матчи Евро-2020

Daily Mail: все 12 городов готовы допустить зрителей на матчи Евро-2020

5 апреля 2021, 23:25
8

Все города, которые должны принять игры чемпионата Европы в этом году, проинформировали УЕФА о готовности допустить болельщиков на трибуны.

Однако некоторые стадионы разрешат заполнять только на 10 процентов, что не устраивает руководство УЕФА, сообщает Daily Mail.

Самый проблемный город – Дублин. Помимо ирландской столицы матчи Евро-2020 запланированы в Лондоне, Мюнхене, Риме, Баку, Санкт-Петербурге, Будапеште, Глазго, Бильбао, Амстердаме, Бухаресте и Копенгагене.

  • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
  • Континентальное первенство перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Источник: Daily Mail
Чемпионат Европы
Комментарии (8)
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mutabor0992
1617659006
Ну наконец то...Зачесались!
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Spirit_78
1617661697
Не совсем понимаю принцип, по которому будут определять, кто именно попадёт на матчи из тех, кто оплатил билеты. Может быть, кто-нибудь объяснит?
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Fusballer
1617681012
Пусть онлайн матчи проведут. И ездить никуда не надо будет.
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zigbert
1617697995
Из за пандемии сейчас все уплотнилось. Уже на следующий год будет ЧМ-2022.
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