Daily Mail: все 12 городов готовы допустить зрителей на матчи Евро-2020

Все города, которые должны принять игры чемпионата Европы в этом году, проинформировали УЕФА о готовности допустить болельщиков на трибуны.

Однако некоторые стадионы разрешат заполнять только на 10 процентов, что не устраивает руководство УЕФА, сообщает Daily Mail.

Самый проблемный город – Дублин. Помимо ирландской столицы матчи Евро-2020 запланированы в Лондоне, Мюнхене, Риме, Баку, Санкт-Петербурге, Будапеште, Глазго, Бильбао, Амстердаме, Бухаресте и Копенгагене.