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    Daily Mail: все 12 городов готовы допустить зрителей на матчи Евро-2020

    Все города, которые должны принять игры чемпионата Европы в этом году, проинформировали УЕФА о готовности допустить болельщиков на трибуны.

    Однако некоторые стадионы разрешат заполнять только на 10 процентов, что не устраивает руководство УЕФА, сообщает Daily Mail.

    Самый проблемный город – Дублин. Помимо ирландской столицы матчи Евро-2020 запланированы в Лондоне, Мюнхене, Риме, Баку, Санкт-Петербурге, Будапеште, Глазго, Бильбао, Амстердаме, Бухаресте и Копенгагене.

    • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
    • Континентальное первенство перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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    Источник: Daily Mail

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    05.04.2021 23:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1115

      Spirit_78 11 минут назад

      Не совсем понимаю принцип, по которому будут определять, кто именно попадёт на матчи из тех, кто оплатил билеты. Может быть, кто-нибудь объяснит?

      0
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      Рейтинг: +3539

      mutabor0992 56 минут назад

      Ну наконец то...Зачесались!

      0
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