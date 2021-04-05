Примера. «Барселона» обыграла «Вальядолид» благодаря голу на 90-й минуте

В матче 29-го тура Примеры «Барселона» на своем поле минимально победила «Вальядолид».
Каталонцы смогли открыть счет только на 90-й минуте – забил Усман Дембеле.
Гости с 79-й минуты играли вдесятером после удаления Оскара Плано.
Набрав три очка, «Барса» поднялась на второе место в таблице чемпионата и теперь отстает от лидирующего «Атлетико» на один балл.
Чемпионат Испании. Примера. 29-й тур
Барселона – Вальядолид – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Дембеле, 90.
Удаление: нет – Плано, 79.
Источник: «Бомбардир»