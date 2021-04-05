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    Примера. «Барселона» обыграла «Вальядолид» благодаря голу на 90-й минуте

    В матче 29-го тура Примеры «Барселона» на своем поле минимально победила «Вальядолид».

    Каталонцы смогли открыть счет только на 90-й минуте – забил Усман Дембеле.

    Гости с 79-й минуты играли вдесятером после удаления Оскара Плано.

    Набрав три очка, «Барса» поднялась на второе место в таблице чемпионата и теперь отстает от лидирующего «Атлетико» на один балл.

    Чемпионат Испании. Примера. 29-й тур

    Барселона – Вальядолид – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Дембеле, 90.

    Удаление: нет – Плано, 79.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    05.04.2021 23:55
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