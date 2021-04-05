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  • КДК не станет наказывать диктора «Ростов Арены» за слова «Не трогайте лошадей, они нам будут нужны на скачках»

КДК не станет наказывать диктора «Ростов Арены» за слова «Не трогайте лошадей, они нам будут нужны на скачках»

5 апреля 2021, 18:42
6

КДК РФС не будет рассматривать слова диктора «Ростов Арены» на матче 24-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (2:3).

Во время оскорбительных скандирований болельщиков «Ростова» и «Спартака» в адрес ЦСКА диктор стадиона сказал: «Не трогайте лошадей, они нам будут нужны на скачках».

«Можно отметить, что будет рассмотрен рапорт по матчу «Ростова» и «Спартака», на котором было несколько видов дисциплинарных нарушений: использование пиротехники, ее бросание, скандирование, нарушение санитарного регламента.

Что касается слов диктора, то в рапорте этот эпизод не указан, поэтому рассматриваться не будет», – цитирует главу КДК Артура Григорьянца «Р-Спорт».

  • «Спартак» обыграл «Ростов» в чемпионате впервые с мая 2018 года.
  • Московская команда сократила отставание от лидирующего «Зенита» до одного очка.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов
Комментарии (6)
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1617647431
Во-первых, насколько я помню, в роли диктора на матче выступал приглашённый актёр дубляжа, который озвучивает главного героя сериала "Острые козырьки", под перфоманс Ростова. Каким образом РФС может наказать человека, не имеющего отношения к футболу? Во-вторых, что вообще противозаконного можно усмотреть в этих словах? А ростовскому движению болельщиков, я бы предложил рассмотреть другой эпизод, когда перед матчем весь стадион традиционно поёт "Ростов - город, Ростов - Дон", и песню на полуслове прерывают рекламой бетсити, это страшно мерзко было услышать, какой позор. Стоит предъявить за это руководству, стадион собирает 30 тысяч, такую поддержку команде люди оказывают, а им в наглую затыкают рты рекламой.
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oyabun
1617684241
А что юмор в стране уже тоже запретили? Я бы не удивился..
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Oldtrafford83
1617685370
Даже мой друг который топит за коней и тот поржал,нечего такого тут нет,пусть КДК футболом занимается, а не дебилизмом!!!
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