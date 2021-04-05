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    КДК не станет наказывать диктора «Ростов Арены» за слова «Не трогайте лошадей, они нам будут нужны на скачках»

    КДК РФС не будет рассматривать слова диктора «Ростов Арены» на матче 24-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (2:3).

    Во время оскорбительных скандирований болельщиков «Ростова» и «Спартака» в адрес ЦСКА диктор стадиона сказал: «Не трогайте лошадей, они нам будут нужны на скачках».

    «Можно отметить, что будет рассмотрен рапорт по матчу «Ростова» и «Спартака», на котором было несколько видов дисциплинарных нарушений: использование пиротехники, ее бросание, скандирование, нарушение санитарного регламента.

    Что касается слов диктора, то в рапорте этот эпизод не указан, поэтому рассматриваться не будет», – цитирует главу КДК Артура Григорьянца «Р-Спорт».

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    Источник: «Р-Спорт»

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