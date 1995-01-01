Футболисты «Спартака» поздравили Федуна с 65-летием

Сегодня, 5 апреля, владельцу «Спартака» Леониду Федуну исполнилось 65 лет.

С днем рождения бизнесмена поздравили игроки команды. Их видеообращение опубликовано в инстаграме клуба.

«Леонид Арнольдович, с днем рождения вас. Думаю, ребята сделали прекрасный подарок. Берегите себя, будьте здоровы и новых побед нам всем», – сказал в ролике вратарь Артем Ребров.