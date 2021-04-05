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Футболисты «Спартака» поздравили Федуна с 65-летием

5 апреля 2021, 12:47
12

Сегодня, 5 апреля, владельцу «Спартака» Леониду Федуну исполнилось 65 лет.

С днем рождения бизнесмена поздравили игроки команды. Их видеообращение опубликовано в инстаграме клуба.

«Леонид Арнольдович, с днем рождения вас. Думаю, ребята сделали прекрасный подарок. Берегите себя, будьте здоровы и новых побед нам всем», – сказал в ролике вратарь Артем Ребров.

  • В воскресенье «Спартак» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 3:2 и сократил отставание от лидирующего «Зенита» до одного очка.
  • Федун владеет клубом с 2004 года. При нем команды выиграла чемпионство и Суперкубок России в 2017 году.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (12)
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Plyash
1617616420
Класс!!!
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DOCTOR PENALTY
1617617553
Поздравляю! Желаю здоровья и глубокого понимания, что футбол - это не только бабло!!!
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vladimir-7
1617620190
Карпин тоже поздравил Федуна, но неофициально, так тихонечко слил игру Ростова и вот вам подарок, дорогой Леонид, но Арнольдович. С уважением, В. Карпин.
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Из Твери Леха
1617621046
Песьяков тоже поздравил.
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zigbert
1617626160
С Днем рождения Леонид! Долгих лет жизни и здоровья!
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Portoz
1617627415
еще бы бомжи сегодня поздравили
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kif123kif
1617644737
Леонид, с Днём рождения! Помню, как скромно отмечали 16-ть! Мне ещё через 4 месяца стукнет. Постарше будешь! Счастья!.. и подарочек тут придумал и записал - Гимн СПАРТАКу https://ruv.hotmo.org/song/55953542
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JTherry
1617651971
с Днем рождения, Леонид! многая лета...) и удачи Спартаку!!!
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kif123kif
1617714935
https://ruv.hotmo.org/song/55953542
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Hektor 84
1617908150
С Днюхой Лёня! Здоровья и долгих лет жизни!
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