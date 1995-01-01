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    Футболисты «Спартака» поздравили Федуна с 65-летием

    Сегодня, 5 апреля, владельцу «Спартака» Леониду Федуну исполнилось 65 лет.

    С днем рождения бизнесмена поздравили игроки команды. Их видеообращение опубликовано в инстаграме клуба.

    «Леонид Арнольдович, с днем рождения вас. Думаю, ребята сделали прекрасный подарок. Берегите себя, будьте здоровы и новых побед нам всем», – сказал в ролике вратарь Артем Ребров.

    • В воскресенье «Спартак» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 3:2 и сократил отставание от лидирующего «Зенита» до одного очка.
    • Федун владеет клубом с 2004 года. При нем команды выиграла чемпионство и Суперкубок России в 2017 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм «Спартака»

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии9
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      Рейтинг: +362

      Portoz 27 минут назад

      еще бы бомжи сегодня поздравили

      1
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      Рейтинг: +84283

      zigbert 48 минут назад

      С Днем рождения Леонид! Долгих лет жизни и здоровья!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8344

      Puddle 1 час назад

      орали "стыдно"? гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3241

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Песьяков тоже поздравил.

      -2
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      Рейтинг: +16658

      vladimir-7 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Карпин тоже поздравил Федуна, но неофициально, так тихонечко слил
      игру Ростова и вот вам подарок, дорогой Леонид, но Арнольдович.
      С уважением, В. Карпин.




      -4
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      Рейтинг: +16658

      vladimir-7 > vladimir-7 29 минут назад

      Ну вот, хрюнявые откликнулись на комментарий минусами и
      успокоились.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20548

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Поздравляю! Желаю здоровья и глубокого понимания, что футбол - это не только бабло!!!

      6
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      Рейтинг: +20375

      silver29 3 часа назад

      Поздравляю ! Возраст это не по паспорту, а по состоянию души и молодости окружающих девушек )))))))

      11
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      Рейтинг: +5501

      playsh 3 часа назад

      Класс!!!

      4
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