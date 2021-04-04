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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» добыл волевую победу над «Брайтоном»

    В матче 30-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома переиграл «Брайтон» со счетом 2:1.

    Гости вышли вперед на 13-й минуте усилиями Дэнни Уэлбека, однако во втором тайме команда Уле-Гуннара Сульшера забила дважды и одержала итоговую победу – отличились Маркус Рэшфорд и Мэйсон Гринвуд.

    Набрав три очка, «МЮ» сократил отставание от лидирующего «Манчестер Сити» до 14 баллов при одной игре в запасе.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 30-й тур

    Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Уэлбек, 13; 1:1 – Рэшфорд, 62; 2:1 – Гринвуд, 83.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    04.04.2021 23:27
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