АПЛ. «Манчестер Юнайтед» добыл волевую победу над «Брайтоном»

В матче 30-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома переиграл «Брайтон» со счетом 2:1.

Гости вышли вперед на 13-й минуте усилиями Дэнни Уэлбека, однако во втором тайме команда Уле-Гуннара Сульшера забила дважды и одержала итоговую победу – отличились Маркус Рэшфорд и Мэйсон Гринвуд.

Набрав три очка, «МЮ» сократил отставание от лидирующего «Манчестер Сити» до 14 баллов при одной игре в запасе.

Чемпионат Англии. АПЛ. 30-й тур

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Уэлбек, 13; 1:1 – Рэшфорд, 62; 2:1 – Гринвуд, 83.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ