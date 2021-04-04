РПЛ. ЦСКА в дебютном матче Олича трижды бил пенальти и обыграл «Тамбов»

Ивица Олич провел дебютный матч в качестве главного тренера. Его ЦСКА в гостях обыграл «Тамбов», идущий в РПЛ последним.

В матче было назначено четыре пенальти (рекорд РПЛ). Один из них полузащитник ЦСКА Никола Влашич на 64-й минуте не реализовал.

Влашич в текущем сезоне РПЛ не забил четыре пенальти из девяти.

Встречу обслуживал в поле Виталий Мешков.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Тамбов – ЦСКА (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Архипов, 16 (с пенальти); 1:1 – Влашич, 26 (с пенальти); 1:2 – Рондон, 52 (с пенальти).

«Тамбов»: Сычeв, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев, Терехов (Дроздов, 67), Карп (Аванесян, 88), Карапузов, Архипов, Климов (Чабанов, 88).

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон (Карпов, 70), Дивеев, Фернандес, Марадишвили, Щенников, Сигурдссон, Бохинен (Обляков, 89), Эджуке, Влашич, Рондон (Чалов, 75).

Предупреждения: Карапузов, 7; Климов, 17; Карп, 45; Бавин, 52; Архипов, 63 – Бохинен, 54.

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