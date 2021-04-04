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  • РПЛ. ЦСКА в дебютном матче Олича трижды бил пенальти и обыграл «Тамбов»

РПЛ. ЦСКА в дебютном матче Олича трижды бил пенальти и обыграл «Тамбов»

4 апреля 2021, 18:21
30

Ивица Олич провел дебютный матч в качестве главного тренера. Его ЦСКА в гостях обыграл «Тамбов», идущий в РПЛ последним.

В матче было назначено четыре пенальти (рекорд РПЛ). Один из них полузащитник ЦСКА Никола Влашич на 64-й минуте не реализовал.

Влашич в текущем сезоне РПЛ не забил четыре пенальти из девяти.

Встречу обслуживал в поле Виталий Мешков.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Тамбов – ЦСКА (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Архипов, 16 (с пенальти); 1:1 – Влашич, 26 (с пенальти); 1:2 – Рондон, 52 (с пенальти).

«Тамбов»: Сычeв, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев, Терехов (Дроздов, 67), Карп (Аванесян, 88), Карапузов, Архипов, Климов (Чабанов, 88).

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон (Карпов, 70), Дивеев, Фернандес, Марадишвили, Щенников, Сигурдссон, Бохинен (Обляков, 89), Эджуке, Влашич, Рондон (Чалов, 75).

Предупреждения: Карапузов, 7; Климов, 17; Карп, 45; Бавин, 52; Архипов, 63 – Бохинен, 54.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тамбов ЦСКА Олич Ивица
Комментарии (30)
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DOCTOR PENALTY
1617550351
Ивица! С удачным дебютом! Сегодня наш день - "День Пенальти".
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Рубинище
1617550353
какой то тихий ужас. Кое как, со скрипом одолели сам Тамбов, игроки которого наверно только вчера дошираком ужинали. без 3х пенок даже их обыграть не способны. ну какие вам еврокубки
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derrik2000
1617550379
Один полжительный момент увидел в этом матче - голкипер Тамбова Сычёв! Если до конца чемпионата так же блестяще будет играть, то не исключено, даже уверен, что уж он-то точно в премьер-лиге останется.
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Алехсбургер.
1617550649
ля.,вы пони.....
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CSKA57
1617550832
Игра не ахти какая, но армейцев с победой!
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mamba9090909
1617550926
Мммдааааа....................слов нет.
Ответить
житель СПб
1617551370
То есть с игры Самому Тамбову не забили ни одного гола... Дебют состоялся! Жаль, посмотреть не удалось...
Ответить
Вальдемар IV
1617551482
можно было еще 10 пенок ставить, в еврокубках натянут все равно
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aubergine
1617555705
Можно было написать, что в серии пенальти ЦСКА оказались сильнее)
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zigbert
1617565816
ЦСКА с победой а Олича с почином! Может эта победа придаст ему и всей команде уверенность.
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