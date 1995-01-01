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    РПЛ. ЦСКА в дебютном матче Олича трижды бил пенальти и обыграл «Тамбов»

    Ивица Олич провел дебютный матч в качестве главного тренера. Его ЦСКА в гостях обыграл «Тамбов», идущий в РПЛ последним.

    В матче было назначено четыре пенальти (рекорд РПЛ). Один из них полузащитник ЦСКА Никола Влашич на 64-й минуте не реализовал.

    Влашич в текущем сезоне РПЛ не забил четыре пенальти из девяти.

    Встречу обслуживал в поле Виталий Мешков.

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Тамбов – ЦСКА (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Архипов, 16 (с пенальти); 1:1 – Влашич, 26 (с пенальти); 1:2 – Рондон, 52 (с пенальти).

    «Тамбов»: Сычeв, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев, Терехов (Дроздов, 67), Карп (Аванесян, 88), Карапузов, Архипов, Климов (Чабанов, 88).

    ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон (Карпов, 70), Дивеев, Фернандес, Марадишвили, Щенников, Сигурдссон, Бохинен (Обляков, 89), Эджуке, Влашич, Рондон (Чалов, 75).

    Предупреждения: Карапузов, 7; Климов, 17; Карп, 45; Бавин, 52; Архипов, 63 – Бохинен, 54.

    Календарь РПЛ

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии18
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      Рейтинг: +845

      Вальдемар IV 59 минут назад

      можно было еще 10 пенок ставить, в еврокубках натянут все равно

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2992

      neim 1 час назад

      Ну слава богу, победили, как уже говорилось здесь, сам Тамбов !
      Удачно кони отскочили ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6114

      житель СПб 1 час назад

      То есть с игры Самому Тамбову не забили ни одного гола... Дебют состоялся! Жаль, посмотреть не удалось...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4634

      mamba9090909 1 час назад

      Мммдааааа....................слов нет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2347

      CSKA57 1 час назад

      Игра не ахти какая, но армейцев с победой!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1847

      Алехсбургер. 1 час назад

      ля.,вы пони.....

      4
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    • ...
      Рейтинг: +14653

      derrik2000 1 час назад

      Один полжительный момент увидел в этом матче - голкипер Тамбова Сычёв!
      Если до конца чемпионата так же блестяще будет играть, то не исключено, даже уверен, что уж он-то точно в премьер-лиге останется.

      4
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      Рейтинг: +5926

      Рубинище 1 час назад

      какой то тихий ужас. Кое как, со скрипом одолели сам Тамбов, игроки которого наверно только вчера дошираком ужинали. без 3х пенок даже их обыграть не способны. ну какие вам еврокубки

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +16653

      vladimir-7 > Рубинище 1 час назад

      Вы и с фото забыли как они выглядят. Приходи в ЦСКА или в Зенит, тебе покажут.

      1
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      Рейтинг: +6114

      житель СПб > Рубинище 57 минут назад

      Да, тут не возразить...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5926

      Рубинище > vladimir-7 15 минут назад

      ну нам по 3и пенки не ставят-почему то

      0
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      Рейтинг: +20536

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ивица! С удачным дебютом! Сегодня наш день - "День Пенальти".

      5
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      Рейтинг: +6114

      житель СПб > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Действительно, Вас можно поздравить!

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      Рейтинг: +16653

      vladimir-7 1 час назад

      Команду ЦСКА с Оличем и болельщиков армейцев с победой.

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