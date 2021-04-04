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    «Пробили ногу шипами». Директор «Сочи» упрекнул судью в голе от «Рубина»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказал сомнения в голе «Рубина» в матче 24-го тура РПЛ. Сочинцы уступили казанцам с минимальным счетом.

    «Не хватило, на самом деле, реализации моментов. Их было достаточно, мы играли с преимуществом, но, к сожалению, так произошло. При пропущенном голе произошла такая ситуация, что Кириллу Заике шипами пробили бутсу насквозь вместе с ногой. Пока он ушел, у нас стояло два игрока на замену, и все шло к тому, что резервные должны были сказать главному судье, что нужны замены и нужно подождать с розыгрышем углового.

    Такое ощущение, что команда не была готова, ждала замен. Но главный дал возможность играть, быстро разыграли мяч, и потом последовал удар», – сказал Рубашко.

    • Победный мяч забил Хвича Кварацхелия.
    • «Сочи» занимает 6-е место в РПЛ.
    • «Рубин» идет строчкой выше.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8306

      NewLife 22 минуты назад

      А почему вратарь, стоя на коленях, наблюдал за полетом мяча.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      kvm 23 минуты назад

      ЗАЙКА
      Зайку бросила хозяйка —
      Под дождем остался зайка.
      Со скамейки слезть не мог,
      Весь до ниточки промок.

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