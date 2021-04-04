«Пробили ногу шипами». Директор «Сочи» упрекнул судью в голе от «Рубина»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказал сомнения в голе «Рубина» в матче 24-го тура РПЛ. Сочинцы уступили казанцам с минимальным счетом.

«Не хватило, на самом деле, реализации моментов. Их было достаточно, мы играли с преимуществом, но, к сожалению, так произошло. При пропущенном голе произошла такая ситуация, что Кириллу Заике шипами пробили бутсу насквозь вместе с ногой. Пока он ушел, у нас стояло два игрока на замену, и все шло к тому, что резервные должны были сказать главному судье, что нужны замены и нужно подождать с розыгрышем углового.

Такое ощущение, что команда не была готова, ждала замен. Но главный дал возможность играть, быстро разыграли мяч, и потом последовал удар», – сказал Рубашко.