Лукаку: «Без команды я никто. Команда – это фундамент»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку обратил внимание на роль в голах всей команды. Он дал комментарий после матча против «Болоньи» (1:0).

«Я сделал отличный выбор, перейдя в «Интер». Я сейчас на подъеме. В «Интере» я увидел уровень игроков и тренера, который сделал все, чтобы заполучить меня.

Без команды я никто. Команда – фундамент», – убежден Лукаку.