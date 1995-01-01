Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Лукаку: «Без команды я никто. Команда – это фундамент»

    Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку обратил внимание на роль в голах всей команды. Он дал комментарий после матча против «Болоньи» (1:0).

    «Я сделал отличный выбор, перейдя в «Интер». Я сейчас на подъеме. В «Интере» я увидел уровень игроков и тренера, который сделал все, чтобы заполучить меня.

    Без команды я никто. Команда – фундамент», – убежден Лукаку.

    • «Интер» с 8-очковым отрывом лидирует в Серии А.
    • Лукаку с 20 голами идет 2-м в списке бомбардиров сезона чемпионата Италии.
    • До «Интера» бельгиец выступал за «Манчестер Юнайтед».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер FedeNerazzurra

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84132
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru