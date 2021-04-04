Лукаку: «Без команды я никто. Команда – это фундамент»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку обратил внимание на роль в голах всей команды. Он дал комментарий после матча против «Болоньи» (1:0).
«Я сделал отличный выбор, перейдя в «Интер». Я сейчас на подъеме. В «Интере» я увидел уровень игроков и тренера, который сделал все, чтобы заполучить меня.
Без команды я никто. Команда – фундамент», – убежден Лукаку.
- «Интер» с 8-очковым отрывом лидирует в Серии А.
- Лукаку с 20 голами идет 2-м в списке бомбардиров сезона чемпионата Италии.
- До «Интера» бельгиец выступал за «Манчестер Юнайтед».
Источник: твиттер FedeNerazzurra