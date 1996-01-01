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    Сайманов: «Хвича перед матчем с «Сочи» сказал, что очень устал. Не спал, был изможденный, но решил игру»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что полузащитник Хвича Кварацхелия проводил матч 24-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0) на фоне усталости. Однако именно грузин во втором тайме забил решающий гол.

    «С «Сочи» была боевая игра, соперник – очень хорошая команда, поэтому рад, что удалось добиться победы. Хвича Кварацхелия в очередной раз показал свой уровень.

    Лига чемпионов рядом? Дай бог! Конечно, попасть туда реально, почему нет? В календаре разницы нет, надо выигрывать – иногда ведь теряют очки в неожиданных местах. Сегодня играли хорошо, мне понравилось!

    Хвича возвращался в Казань девять часов, был очень уставшим – поэтому не мог играть весь матч. Перед игрой с «Сочи» честно сказал Леониду Слуцкому, что очень устал. Он не спал, был измождeнный, но решил матч с «Сочи», – сказал Сайманов.

    • На этой неделе Кварацхелия проводил матч за сборную Грузии.
    • Матч с «Сочи» грузин начал в запасе.
    • «Рубин» идет в таблице в 4 очках от зоны Лиги чемпионов.

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    Источник: «Чемпионат»

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