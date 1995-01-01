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    РПЛ. Хвича принес «Рубину» минимальную победу над «Сочи»

    «Рубин» впервые обыграл «Сочи» в РПЛ. Единственный мяч забил полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия.

    Казанцы, таким образом, нанесли реванш за поражение в первом круге.

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Рубин (Казань) – Сочи – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Кварацхелия, 71.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Костюков (Кварацхелия, 46), Йевтич (Зуев, 81), Мусаев (Шатов, 62), Макаров (Бакаев, 90+3), Самошников, Абильдгор, Деспотович.

    «Сочи»: Н.Заболотный, Терехов, Цаллагов, Заика (Набиуллин, 82), Мевля, Новосельцев (Маммана, 52), Миладинович, Юсупов, Бурмистров (Руденко, 73), Нобоа, А.Заболотный.

    Предупреждения: Зотов, 38; Самошников, 45; Зуев, 83; Кварацхелия, 90+2 – Нобоа, 3; Цаллагов, 33; Заболотный, 57; Миладинович, 90+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии23
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      Рейтинг: +20513

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Респект грузину, гол на загляденье!

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      Рейтинг: +2915

      sobaka120982 23 минуты назад

      Играли на ничью Но у рубина есть Хвича))) . Сочи жаль незаслужили проиграть

      1
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      Рейтинг: +90

      Ageorgov 37 минут назад

      Игра равных возможностей, но удар Кварацхелия - красавец! Викторович заменами делает результат!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +839

      Вальдемар IV 49 минут назад

      пельменя лихорадит, не удивлюсь. если опять потеряет очки с аутсайдером

      0
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      Рейтинг: +6082

      житель СПб > Вальдемар IV 26 минут назад

      Ну пока как раз он все хорошо продумывает и исполняет!

      0
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      Рейтинг: +2176

      Аид666 51 минуту назад

      Слуцкий хорошо делает результат!

      3
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      Рейтинг: +1907

      ySS 51 минуту назад

      Царь Гагарин - молодца. Опыт, наработанный в ЦСКА, не прошел даром.
      Команда побеждает без явного преимущества.

      0
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      Рейтинг: +17963

      slavutiq70 53 минуты назад

      С победой Рубин,,,молодцы,,,

      4
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      Рейтинг: +6082

      житель СПб 58 минут назад

      Да, и совершенно однозначно, что Сочи сегодня не хватило мудрого заболевшего тренера. Федотов бы мог что-нибудь придумать... Здоровья ему!

      1
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      Рейтинг: +6082

      житель СПб 59 минут назад

      Интересный и неоднозначный матч. Очень пахнуло стилем Бердиева в игре Рубина - смотрелась его игра не очень.. Но результат сделан! Поздравления команде и прежде всего Слуцкому! Сочи - сочувствия. Но - сами виноваты. Не забили в 1 тайме, а во втором - устали, и делали много работы бессмысленно: красиво доходили до штрафной противника, а там бездумно отдавали мяч неточными передачами. Очень мало было ударов по воротам - а Дюпин молодец. Рубин выстоял в 1 тайме, вымотал сильную команду Сочи, а во втором вышел свежий нап - и забили. Так что это результат плана Слуцкого. Он достоин уважения!

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      Рейтинг: +46140

      portero > житель СПб 51 минуту назад

      с голом повезло, помоему воротчик в другой угол дёрнулся.

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      Рейтинг: +12397

      JTherry > portero 28 минут назад

      "воротчик" бухнулся на колени... а гол красивый - залетел без шансов на спасение... по игре - скорее, ничья, но выигрывает не только сильнейший, но и более удачливый...

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      Рейтинг: +41

      xaker92 1 час назад

      Игра сегодня так себе... мало моментов, старались Абильдгор, Макаров, Самошников и Уремович. Мусаев и Костюков рановато в старт. Хвича 2 момент один гол. До химок игра Рубина была краше....возможно соперник не давал играть!

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