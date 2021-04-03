РПЛ. Хвича принес «Рубину» минимальную победу над «Сочи»

«Рубин» впервые обыграл «Сочи» в РПЛ. Единственный мяч забил полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия.
Казанцы, таким образом, нанесли реванш за поражение в первом круге.
Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур
Рубин (Казань) – Сочи – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Кварацхелия, 71.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Костюков (Кварацхелия, 46), Йевтич (Зуев, 81), Мусаев (Шатов, 62), Макаров (Бакаев, 90+3), Самошников, Абильдгор, Деспотович.
«Сочи»: Н.Заболотный, Терехов, Цаллагов, Заика (Набиуллин, 82), Мевля, Новосельцев (Маммана, 52), Миладинович, Юсупов, Бурмистров (Руденко, 73), Нобоа, А.Заболотный.
Предупреждения: Зотов, 38; Самошников, 45; Зуев, 83; Кварацхелия, 90+2 – Нобоа, 3; Цаллагов, 33; Заболотный, 57; Миладинович, 90+1.
Источник: Бомбардир.ру