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РПЛ. Хвича принес «Рубину» минимальную победу над «Сочи»

3 апреля 2021, 18:32
39

«Рубин» впервые обыграл «Сочи» в РПЛ. Единственный мяч забил полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия.

Казанцы, таким образом, нанесли реванш за поражение в первом круге.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Рубин (Казань) – Сочи – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Кварацхелия, 71.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Костюков (Кварацхелия, 46), Йевтич (Зуев, 81), Мусаев (Шатов, 62), Макаров (Бакаев, 90+3), Самошников, Абильдгор, Деспотович.

«Сочи»: Н.Заболотный, Терехов, Цаллагов, Заика (Набиуллин, 82), Мевля, Новосельцев (Маммана, 52), Миладинович, Юсупов, Бурмистров (Руденко, 73), Нобоа, А.Заболотный.

Предупреждения: Зотов, 38; Самошников, 45; Зуев, 83; Кварацхелия, 90+2 – Нобоа, 3; Цаллагов, 33; Заболотный, 57; Миладинович, 90+1.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Сочи Кварацхелия Хвича
Комментарии (39)
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Боцман59rus
1617464112
Казань с победой, но Сочи был не хуже.... Без обид ребята, но без грузина вы команда второй восьмерки
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Рубинище
1617464329
Нужнейшие 3 очка-красавцы. В Сочи лоси одни, наверно стероиды жрут вёдрами.Как накрывали в первом тайме, 2-3е успевали. Не хватает нам силёнок пока на 2 тайма.
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житель СПб
1617464613
Интересный и неоднозначный матч. Очень пахнуло стилем Бердиева в игре Рубина - смотрелась его игра не очень.. Но результат сделан! Поздравления команде и прежде всего Слуцкому! Сочи - сочувствия. Но - сами виноваты. Не забили в 1 тайме, а во втором - устали, и делали много работы бессмысленно: красиво доходили до штрафной противника, а там бездумно отдавали мяч неточными передачами. Очень мало было ударов по воротам - а Дюпин молодец. Рубин выстоял в 1 тайме, вымотал сильную команду Сочи, а во втором вышел свежий нап - и забили. Так что это результат плана Слуцкого. Он достоин уважения!
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житель СПб
1617464696
Да, и совершенно однозначно, что Сочи сегодня не хватило мудрого заболевшего тренера. Федотов бы мог что-нибудь придумать... Здоровья ему!
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slavа0508
1617464989
С победой Рубин,,,молодцы,,,
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Аид666
1617465109
Слуцкий хорошо делает результат!
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sobaka120982
1617466778
Играли на ничью Но у рубина есть Хвича))) . Сочи жаль незаслужили проиграть
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DOCTOR PENALTY
1617467832
Респект грузину, гол на загляденье!
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ilichkadr
1617473759
Лёня молодца, честно отрабатывает свой контракт.
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zigbert
1617478421
Игра равных соперников. Тем приятнее победа. Рубин с победой!
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