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  • РПЛ. «Краснодар» дома пропустил пять безответных голов от «Ахмата»

РПЛ. «Краснодар» дома пропустил пять безответных голов от «Ахмата»

3 апреля 2021, 18:29
69

«Краснодар» в 24-м туре чемпионата России крупно проиграл «Ахмату». Дубль оформил игрок сборной Косово Бернард Бериша.

Краснодарцы занимают десятое место в таблице.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Краснодар – Ахмат (Грозный) – 0:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Харин, 5; 0:2 – Семенов, 49; 0:3 – Бериша, 51; 0:4 – Бериша, 68; 0:5 – Ионов, 90+3 (в свои ворота).

«Краснодар»: Сафонов, Смольников (Ионов, 13), Мартынович, Чернов, Сорокин, Газинский (Олссон, 54), Кабелла, Классон (Камболов, 73), Вилена (Сулейманов, 54), Вандерсон Масиэл (Ари, 73), Берг.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Пуцко, Богосавац, Ненахов, Тимофеев (Анхель, 75), Ильин (Быстров, 60), Янку (Бериша, 37), Швец, Харин (Алмаси, 60), Исмаэл (Адуев, 75).

Предупреждения: Классон, 35; Чернов, 81; Ари, 83; Сулейманов, 90+5 – Швец, 83.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Ахмат
Комментарии (69)
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portero
1617463834
достойная игра бычков... всё к этому и шло...
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Боцман59rus
1617463853
Молодцы, порадовали болел. А Ахмет даже поздравлять нет желания
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oyabun
1617464552
Я думал, у меня что то со зрением, когда увидел счет. Потому что должно было быть с точностью до наоборот. Такое поражение позорище для Краснодара. Эту команду они должны были обыгрывать просто безусловно! Единственное объяснение - игроки устали уже ждать отставки Мусаева от руководства и взяли инициативу в свои руки..
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владимир миронов
1617464720
мусаев, если ты мужчина--уходи, и как можно дальше, что бы никто тебя не видел лет так надцать.
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slavа0508
1617465067
Краснодар, совсем скатился ниже плинтуса,,,
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radist_21
1617465440
Команда сливает Мусаева,других объяснений такому "футболу" у меня нет.
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Январь 59
1617467992
Я так понимаю, что Хашиг пророк. Или это установка руководства клуба-развести С.Н.Галицкого на бабки. А ведь это началось не месяц назад и не два . Из клуба ушли М.Перейра, Голубев, Адамов, Фомин, Синицын, ушли помощники тренера Фомин и ещё один(забыл фамилию) . если я правильно понял, Краснодар может просто сдать последние игры всем кому нужны очки, а следующий сезон начинать с чистого листа. А может все ещё прозаичнее?К-3 вылетает из ПФЛ, К-2 вылетает в ПФЛ, а К-1 в ФНЛ? И все начнут с начала?
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Алекс636363
1617470704
быки? нет, телки , дающие по пять раз. позорище
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zigbert
1617478674
Да можно во всем обвинить Мусаева но игроки безответственно подготовились к матчу.
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aleks14326
1617509234
Перед началом весеннего старта Оленичев пел : за первое место будут бороться зенит краснодар и кони . И где кони с быками в шестерку не попадут.
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