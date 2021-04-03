РПЛ. «Краснодар» дома пропустил пять безответных голов от «Ахмата»

«Краснодар» в 24-м туре чемпионата России крупно проиграл «Ахмату». Дубль оформил игрок сборной Косово Бернард Бериша.
Краснодарцы занимают десятое место в таблице.
Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур
Краснодар – Ахмат (Грозный) – 0:5 (0:1)
Голы: 0:1 – Харин, 5; 0:2 – Семенов, 49; 0:3 – Бериша, 51; 0:4 – Бериша, 68; 0:5 – Ионов, 90+3 (в свои ворота).
«Краснодар»: Сафонов, Смольников (Ионов, 13), Мартынович, Чернов, Сорокин, Газинский (Олссон, 54), Кабелла, Классон (Камболов, 73), Вилена (Сулейманов, 54), Вандерсон Масиэл (Ари, 73), Берг.
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Пуцко, Богосавац, Ненахов, Тимофеев (Анхель, 75), Ильин (Быстров, 60), Янку (Бериша, 37), Швец, Харин (Алмаси, 60), Исмаэл (Адуев, 75).
Предупреждения: Классон, 35; Чернов, 81; Ари, 83; Сулейманов, 90+5 – Швец, 83.