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    РПЛ. «Краснодар» дома пропустил пять безответных голов от «Ахмата»

    «Краснодар» в 24-м туре чемпионата России крупно проиграл «Ахмату». Дубль оформил игрок сборной Косово Бернард Бериша.

    Краснодарцы занимают десятое место в таблице.

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Краснодар – Ахмат (Грозный) – 0:5 (0:1)

    Голы: 0:1 – Харин, 5; 0:2 – Семенов, 49; 0:3 – Бериша, 51; 0:4 – Бериша, 68; 0:5 – Ионов, 90+3 (в свои ворота).

    «Краснодар»: Сафонов, Смольников (Ионов, 13), Мартынович, Чернов, Сорокин, Газинский (Олссон, 54), Кабелла, Классон (Камболов, 73), Вилена (Сулейманов, 54), Вандерсон Масиэл (Ари, 73), Берг.

    «Ахмат»: Гудиев, Семенов, Пуцко, Богосавац, Ненахов, Тимофеев (Анхель, 75), Ильин (Быстров, 60), Янку (Бериша, 37), Швец, Харин (Алмаси, 60), Исмаэл (Адуев, 75).

    Предупреждения: Классон, 35; Чернов, 81; Ари, 83; Сулейманов, 90+5 – Швец, 83.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:29
    Комментарии49
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      Рейтинг: +1459

      Январь 59 3 минуты назад

      Я так понимаю, что Хашиг пророк. Или это установка руководства клуба-развести С.Н.Галицкого на бабки. А ведь это началось не месяц назад и не два . Из клуба ушли М.Перейра, Голубев, Адамов, Фомин, Синицын, ушли помощники тренера Фомин и ещё один(забыл фамилию) . если я правильно понял, Краснодар может просто сдать последние игры всем кому нужны очки, а следующий сезон начинать с чистого листа. А может все ещё прозаичнее?К-3 вылетает из ПФЛ, К-2 вылетает в ПФЛ, а К-1 в ФНЛ? И все начнут с начала?

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      Рейтинг: +24

      Shamil79 5 минут назад

      'это не игра ...это смена вектора развития

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      Рейтинг: +20513

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Вылазка горцев удалась, Мусаев отдыхает.

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      Рейтинг: +932

      zarsm 18 минут назад

      лошары

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      Рейтинг: +2915

      sobaka120982 18 минут назад

      Что творится с Краснодаром?какое то недоразумение а не команда

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      Рейтинг: +96

      Санчес65 23 минуты назад

      Виноват конечно же Спартак....давай уже Хашиг расчехляй говномет.

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      Рейтинг: +1228

      nominum 33 минуты назад

      Как сказал Швондер: " Это какой-то позор"

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      Рейтинг: +2343

      CSKA57 37 минут назад

      Мужики, что это было? Матч, к сожалению, не смотрел...

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      Рейтинг: +1459

      Январь 59 > CSKA57 15 минут назад

      Такое нельзя показывать по телевизору, это нужно показывать в комнате смеха. Игроки Краснодара очень точно били в руки вратарю Ахмата, смело теряли мяч в центре поля, защита давала возможность дойти до штрафной , а Сафонов сегодня напоминал дворового вратаришку. Такой Краснодар напоминает Динамо и Сочи в начале сезона, когда активно сливали тренера.

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      Рейтинг: +247

      radist_21 45 минут назад

      Команда сливает Мусаева,других объяснений такому "футболу" у меня нет.

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      Рейтинг: +1573

      acor94 > radist_21 32 минуты назад

      а какая логика? если они сейчас будут проигрывать, то не выйдут в еврокубки, а это минус премиальные, минус шанс засветиться в европе. это понятно, что футболисты не самые умные люди на земле, но не настолько же...

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      Рейтинг: +1019

      serglider > acor94 2 минуты назад

      Уже и так было понятно, что после зимней паузы Краснодар не войдет в зону еврокубков, ни при каких раскладах... Видимо Мусаев окончательно потерял управление над командой, удивляет лишь то, что он ждет пока его попросят на выход, а не заявляет сам о своем уходе.

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      Рейтинг: +90

      Ageorgov 47 минут назад

      «Ахмат» - с победой!! «Краснодар» - Ужас…

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