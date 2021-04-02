«Зенит»: «Рибалта попросил отпустить его в апреле. Скоро узнаете имя преемника»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта покидает клуб. Об этом сообщил пресс-секретарь петербуржцев Антон Макаренко.
«Информация соответствует действительности. Контракт Рибалты заканчивается в конце этого сезона, но он попросил отпустить его раньше – в апреле. Что касается позиции спортивного директора, то в «Зените» есть понимание, как будет развиваться спортивный блок в будущем. Имя следующего главы спортивного департамента вы скоро узнаете», – сказал Макаренко.
- Рибалта работает в «Зените» с 2018 года.
- После его назначения команда дважды стала чемпионом России.
- Рибалта может продолжить карьеру в «Парме».
Источник: «Чемпионат»