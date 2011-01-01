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    «Зенит»: «Рибалта попросил отпустить его в апреле. Скоро узнаете имя преемника»

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта покидает клуб. Об этом сообщил пресс-секретарь петербуржцев Антон Макаренко.

    «Информация соответствует действительности. Контракт Рибалты заканчивается в конце этого сезона, но он попросил отпустить его раньше – в апреле. Что касается позиции спортивного директора, то в «Зените» есть понимание, как будет развиваться спортивный блок в будущем. Имя следующего главы спортивного департамента вы скоро узнаете», – сказал Макаренко.

    • Рибалта работает в «Зените» с 2018 года.
    • После его назначения команда дважды стала чемпионом России.
    • Рибалта может продолжить карьеру в «Парме».

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    Источник: «Чемпионат»

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