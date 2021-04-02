Агент Жоржиньо: «Он останется в «Челси» на 100 процентов»

Жоау Сантос, агент полузащитника «Челси» Жоржиньо, опроверг информацию о возможном возвращении своего клиента в «Наполи».

«У него двухлетний контракт с «Челси». Он думает о том, чтобы сыграть на Евро, а затем на чемпионате мира в Катаре. Он останется в «Челси» на 100 процентов.

Продление контракта? Поговорим об этом через несколько месяцев», – приводит слова Сантоса Goal.com.