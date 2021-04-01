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  • Сайманов: «Уверен на 100 процентов ,что Слуцкий самый сильный тренер в России»

Сайманов: «Уверен на 100 процентов ,что Слуцкий самый сильный тренер в России»

1 апреля 2021, 12:17
9

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов ответил на вопросы о главном тренере казанской команды Леониде Слуцком.

– Как у вас построено общение со Слуцким? Вы спрятали его от всего бытового и позволили просто заниматься футболом?

– Безусловно. Что касается финансов, Леонид Викторович не любит даже разговоров о них. Сколько стоит игрок, какая у него зарплата – ему неинтересно. Это правильная тренерская позиция, на мой взгляд.

– Насколько селекции помогает опыт работы Слуцкого за границей?

– Очень сильно. Поработав с Яровинским в Европе, они не только стали более опытными, но и не понаслышке узнали возможности многих игроков, играющих в Европе, стали контактировать напрямую с огромным количеством футбольных людей в Англии и Европе. Конечно же, это очень помогает нам в работе.

– Можно ли считать Слуцкого самым сильным тренером в России?

– Я в этом уверен на 100 процентов. Слуцкий является многогранной личностью. Мало того что это высококлассный, опытный тренер, он разносторонний человек с потрясающим чувством юмора.

С ним можно поговорить на любые темы, будь то театр или история. Я других таких специалистов не знаю. Слуцкий самодостаточен и не боится показать, что он чего-то не знает. Это помогает ему постоянно развиваться.

– Что будете делать, если Слуцкого захотят переманить другие клубы России?

– Я думаю, что они не прочь его и сейчас заполучить. Но уверен, что Викторович сам туда не пойдет.

– Пятилетний контракт, который вы предложили Слуцкому, – не формальность, а стратегия?

– Конечно. Когда я его приглашал, основным аргументом стало предложение поучаствовать в долгосрочном проекте. Это ему стало интересно.

  • Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года.
  • Большую часть тренерской карьеры он провел в ЦСКА (2009-2016), с которым выиграл семь трофеев.

Источник: «Спорт Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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vladimir-7
1617271522
Действительно, на сегодняшний день, нет в России тренера лучше, чем Л.В. Слуцкий.
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El_Chori
1617282267
Ага, и если Рубин провалится, значит дело в тебе!
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general.lizyukov
1617301940
Если из россиян, то где-то рядом, да. Викторычу надо попасть в тон, заземлить на себя команду - тогда всё получится. А ещё было бы любопытно посмотреть на него, когда он не ограничен в выборе игроков. Когда не из того, что есть, лепит звездочку, а когда точно знает, кто и где должен стоять и как играть. И когда ему предоставляют таких игроков и средства. Постоянная работа на рывке, на износ не дают раскрыться.
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NewLife
1617310405
Слуцкер - колоритная личность, опытный, но не всегда удачливый тренеришка.))
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