Сайманов: «Уверен на 100 процентов ,что Слуцкий самый сильный тренер в России»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов ответил на вопросы о главном тренере казанской команды Леониде Слуцком.

– Как у вас построено общение со Слуцким? Вы спрятали его от всего бытового и позволили просто заниматься футболом?

– Безусловно. Что касается финансов, Леонид Викторович не любит даже разговоров о них. Сколько стоит игрок, какая у него зарплата – ему неинтересно. Это правильная тренерская позиция, на мой взгляд.

– Насколько селекции помогает опыт работы Слуцкого за границей?

– Очень сильно. Поработав с Яровинским в Европе, они не только стали более опытными, но и не понаслышке узнали возможности многих игроков, играющих в Европе, стали контактировать напрямую с огромным количеством футбольных людей в Англии и Европе. Конечно же, это очень помогает нам в работе.

– Можно ли считать Слуцкого самым сильным тренером в России?

– Я в этом уверен на 100 процентов. Слуцкий является многогранной личностью. Мало того что это высококлассный, опытный тренер, он разносторонний человек с потрясающим чувством юмора.

С ним можно поговорить на любые темы, будь то театр или история. Я других таких специалистов не знаю. Слуцкий самодостаточен и не боится показать, что он чего-то не знает. Это помогает ему постоянно развиваться.

– Что будете делать, если Слуцкого захотят переманить другие клубы России?

– Я думаю, что они не прочь его и сейчас заполучить. Но уверен, что Викторович сам туда не пойдет.

– Пятилетний контракт, который вы предложили Слуцкому, – не формальность, а стратегия?

– Конечно. Когда я его приглашал, основным аргументом стало предложение поучаствовать в долгосрочном проекте. Это ему стало интересно.