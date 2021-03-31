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    Крыховяк сыграет с Англией. Ранее он сдал положительный тест на коронавирус

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк вернулся к тренировкам со сборной Польши и будет допущен до матча 3-го утра отборочного турнира ЧМ-2022 с Англией.

    30 марта стало известно, что футболист сдал положительный тест на коронавирус. В сборной Польши результат теста Крыховяка посчитали ошибочным, указав УЕФА на то, что футболист переболел коронавирусом в декабре 2020 года.

    Повторное тестирование на коронавирус показало отрицательный результат, и УЕФА разрешил футболисту принять участие в матче с Англией.

    • Польша идет на втором месте в группе I.
    • Польша сыграет с Англией сегодня.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Польский футбольный союз

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