Крыховяк сыграет с Англией. Ранее он сдал положительный тест на коронавирус

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк вернулся к тренировкам со сборной Польши и будет допущен до матча 3-го утра отборочного турнира ЧМ-2022 с Англией.

30 марта стало известно, что футболист сдал положительный тест на коронавирус. В сборной Польши результат теста Крыховяка посчитали ошибочным, указав УЕФА на то, что футболист переболел коронавирусом в декабре 2020 года.

Повторное тестирование на коронавирус показало отрицательный результат, и УЕФА разрешил футболисту принять участие в матче с Англией.