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    Крыховяк заразился коронавирусом

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк заразился коронавирусом в расположении сборной Польши, сообщил пресс-атташе команды Якуб Квятковски.

    Помимо Крыховяка положительный тест на коронавирус сдал защитник Камил Пятковски.

    Сообщается, что Крыховяк идет на поправку, и Польская федерация футбола обратилась в УЕФА, чтобы узнать, сможет ли хавбек «Локомотива» сыграть в предстоящем матче с Англией.

    • В декабре 2020 года у Крыховяка было подозрение на коронавирус.
    • Польша идет на втором месте в группе I.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Якуба Квятковски

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2407

      PAREVG. 2 часа назад

      Второй раз????????
      Зимой, вроде как уже писали что заразился

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      Рейтинг: +252

      NotFound 3 часа назад

      типа за пару дней выздоровел? а как же двухнедельная изоляция?

      0
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      Рейтинг: +2572

      Fusballer > NotFound 44 минуты назад

      Да все уже забили на методички. Кто как помнит.

      0
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