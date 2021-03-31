Мархель – о 0:8 от Бельгии: «Игра показала, что у футболистов сборной Белоруссии нет мотивации»

Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель подвел итог отборочного матча к ЧМ-2022 против Бельгии (0:8). Это крупнейшее поражение белорусов в истории.

– Как вы оцениваете физические кондиции игроков?

– Тяжело по таким играм оценивать физические кондиции. Ход игры такой был, что нам было тяжело. Особенно после третьего пропущенного мяча. Пытались внести коррективы, но, к сожалению, не получилось. Я с себя вины не снимаю. Я этих ребят приглашал в сборную, настраивал. Наверное, что-то было не так. Но на скорую руку делать выводы не нужно. Надо всем остыть и проанализировать почему так произошло.

– Игрокам хватает мотивации?

– Если не хватает мастерства, надо как-то мотивировать себя. Сегодняшняя игра показала, что мотивации нет. Опустили руки и практически перестали играть. Для меня, как для главного тренера, это большая неожиданность. Таких провалов мы не могли даже в страшном сне себе представить.

Встреча проходила в Левене.

До этого крупнейшим поражением Белоруссии было 0:5 от Австрии в отборе Евро-2004.

Следующий соперник Белоруссии в отборе ЧМ-2022 – Чехия (2 сентября).

Тренер Белоруссии Мархель: «Нужно принести извинения за 0:8 от Бельгии»