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Черчесов – об 1:2 со Словакией: «Давили-давили, но не забили»

31 марта 2021, 00:44
23

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал причины поражения в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией (1:2).

«Проиграли игру, хотя, естественно, рассчитывали на большее. В какие-то моменты владели инициативой. Другое дело, что стандартная ситуация, которая немного перевернула игру. Тем более мы были готовы к этому, в последние игры словаки с игры практически не забивали, только со стандартов. Готовились к этому, но не сделали до конца.

Мы проигрывали, надо было менять игру. Мы и систему поменяли, перешли на четыре защитника. Потом выпустили второго нападающего. Вышли свежие игроки, которые добавили. Давление оказали, забили тот гол, который так ждали, но быстро пропустили быстрый гол. Потом давили-давили, имели моменты, но не забили.

Моменты были, надо было их завершать. Будем думать, будем делать выводы», – цитирует Черчесова «Матч ТВ».

  • Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022.
  • Команда Станислава Черчесова пропустила во всех трех матчах квалификации.

Миранчук: «Мы могли добить Словакию, но пропустили такие обидные голы…»

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Словакия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (23)
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Красногорск_Фан
1617141577
Мы их душили - душили, душили-душили (с) А словакам похрен. Не дрогнули и не разбежались.
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nominum
1617141650
Шариков- Преображенскому: " Мы их душили-душили, душили-душили...
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eleng
1617142247
Сиди уже, давилка, стыд и срам, зато эксперты тебе зализали и оправдали очередной "игровой шедэвр", у нас уже в футболе боятся критиковать бездарностей....
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Hektor 84
1617144229
Кого вы там давили! Полтора голевых момента за всю игру и то возникли случайно! Чабан так вообще как будто проспал всю игру! Замены раньше надо было делать, стартовый состав писец полный! Отпустите Жиркова, он уже и сам не хочет играть. Семенов, Шунин, Оздоев, Кудряшов это не уровень сборной. Шлюбу только на матчи с карликами вызывать! Лысого чабана с поломанными ушами гнать из сборной!!!
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KalterJax
1617152419
Честный ответ Черчесова: На Дзюбу забрасывать не получилось! поэтому выпустили Соболева, чтобы на обоих забрасывать, но тоже не получилось! думали добавить туда Заболотного, чтобы было как "бог любит троицу" , но не успели матч закончился! Всему виной нехватка времени, второй тайм слишком короткий!
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Fusballer
1617163979
Половину игрочишек из сборной гнать надо, да ещё и тренер игру поставить не может. Даже просто разобрать игру словаков, и кто кого при стандартах опекать должен или по зонам. А в итоге защитники обнимались вместо того, что опекать игроков. Ну и общая болезнь всех сборных и клубов - не добежали, не додавили, пас недодали. Везде чего то не хватает.
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aubergine
1617164745
А чего или кого они давили-то?? Или я какой-то другой матч вчера посмотрел? Лучше бы команда подавила тараканов в голове у Саламыча. Физруку и в ЛФЛ клуб доверить нельзя, а его в сборную пустили. Надо же было так со словаками обгадиться. Срамота бл.....
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dik_fransis
1617164986
кого вы давили??? говно по полю тачками возили-да любой клуб даже тамбов лучше бы сыграл!!!
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kvm
1617167933
уССатый прыщи наверное давил на лавке...
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ilichkadr
1617169205
"Мы проигрывали, надо было менять игру." Ну, и х... ты её не менял? " Потом давили-давили, имели моменты" (Вчера словаков душили-душили, душили-душили, душили-душили..............), но всё закончилось побитой мордой. P.S. Бывшие зенитовцы (Пак и Губочан) сделали чабана как пацана. По 1-му тайму было видно, что словаки ничуть не уступают нашим миллионерам, а в вопросах заряженности на игру, самоотдаче превосходят.
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