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    Черчесов – об 1:2 со Словакией: «Давили-давили, но не забили»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал причины поражения в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией (1:2).

    «Проиграли игру, хотя, естественно, рассчитывали на большее. В какие-то моменты владели инициативой. Другое дело, что стандартная ситуация, которая немного перевернула игру. Тем более мы были готовы к этому, в последние игры словаки с игры практически не забивали, только со стандартов. Готовились к этому, но не сделали до конца.

    Мы проигрывали, надо было менять игру. Мы и систему поменяли, перешли на четыре защитника. Потом выпустили второго нападающего. Вышли свежие игроки, которые добавили. Давление оказали, забили тот гол, который так ждали, но быстро пропустили быстрый гол. Потом давили-давили, имели моменты, но не забили.

    Моменты были, надо было их завершать. Будем думать, будем делать выводы», – цитирует Черчесова «Матч ТВ».

    • Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022.
    • Команда Станислава Черчесова пропустила во всех трех матчах квалификации.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +787

      balam 1 час назад

      давили давили-п.п.шариков

      0
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      Рейтинг: +9244

      Hektor 84 1 час назад

      И еще! Руководству Зенита надо задуматься! Продать такого Мака и купить бесполезное бревно Малкома надо еще умудриться!

      0
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      Рейтинг: +9244

      Hektor 84 1 час назад

      Кого вы там давили! Полтора голевых момента за всю игру и то возникли случайно! Чабан так вообще как будто проспал всю игру! Замены раньше надо было делать, стартовый состав писец полный! Отпустите Жиркова, он уже и сам не хочет играть. Семенов, Шунин, Оздоев, Кудряшов это не уровень сборной. Шлюбу только на матчи с карликами вызывать! Лысого чабана с поломанными ушами гнать из сборной!!!

      0
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      Рейтинг: +11718

      Persona_non_Grata > Hektor 84 1 час назад

      В первом тайме "давили удава" , а во втором уже силов на словаков не хватило )))

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      Рейтинг: +2986

      Axe111 1 час назад

      Очередные нелепые оправдания! Всегда можно посмеяться когда после проигрыша этот якобы тренер что-то говорит)))))

      0
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      Рейтинг: +831

      eleng 1 час назад

      Сиди уже, давилка, стыд и срам, зато эксперты тебе зализали и оправдали очередной "игровой шедэвр", у нас уже в футболе боятся критиковать бездарностей....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1214

      nominum 2 часа назад

      Шариков- Преображенскому: " Мы их душили-душили, душили-душили...

      3
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      ...
      Рейтинг: +14612

      derrik2000 > nominum 1 час назад

      Опередил! ))

      0
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      Рейтинг: -1905

      Вот оно чё Михалыч > nominum 1 час назад

      Шариков то хоть до конца душил, а тут ...

      0
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      Рейтинг: +732

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Мы их душили - душили, душили-душили (с) А словакам похрен. Не дрогнули и не разбежались.

      2
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      Рейтинг: +63

      вальтер79 2 часа назад

      вот у лысого на все отговорки есть где он там давил моменты надо реализовывать а не давить

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      Рейтинг: +716

      Enter2006 2 часа назад

      Первый тайм пересмотри, давили что? Подушку на кровати когда спали весь первый тайм???

      0
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      Рейтинг: +790

      Semargl18 2 часа назад

      Кого вы там давили? клопов на дзюбе? Позорище вся игра друзяшек стасика..

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