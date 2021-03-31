Черчесов – об 1:2 со Словакией: «Давили-давили, но не забили»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал причины поражения в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией (1:2).

«Проиграли игру, хотя, естественно, рассчитывали на большее. В какие-то моменты владели инициативой. Другое дело, что стандартная ситуация, которая немного перевернула игру. Тем более мы были готовы к этому, в последние игры словаки с игры практически не забивали, только со стандартов. Готовились к этому, но не сделали до конца.

Мы проигрывали, надо было менять игру. Мы и систему поменяли, перешли на четыре защитника. Потом выпустили второго нападающего. Вышли свежие игроки, которые добавили. Давление оказали, забили тот гол, который так ждали, но быстро пропустили быстрый гол. Потом давили-давили, имели моменты, но не забили.

Моменты были, надо было их завершать. Будем думать, будем делать выводы», – цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022.

Команда Станислава Черчесова пропустила во всех трех матчах квалификации.

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