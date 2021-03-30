Отбор ЧМ-2022. Бельгия забила восемь безответных мячей Белоруссии, Уэльс победил Чехию

Сборная Бельгии разгромила Белоруссию (8:0) в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Команда Роберто Мартинеса забила 12 мячей в трех матчах квалификации.
Уэльс победил Чехию (1:0) в матче с двумя удалениями и поднялся на третье место в группе.
Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа Е
Бельгия – Белоруссия – 8:0 (4:0)
Голы: 1:0 – Батшуайи, 14; 2:0 – Ванакен, 17; 3:0 – Троссард, 38; 4:0 – Доку, 42; 5:0 – Прат, 49; 6:0 – Бентеке, 70; 7:0 – Троссард, 76; 8:0 – Ванакен, 89.
Голы: 1:0 – Джеймс, 82.
Удаления: Робертс, 77 – Шик, 49.
Источник: Бомбардир.ру