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    Отбор ЧМ-2022. Бельгия забила восемь безответных мячей Белоруссии, Уэльс победил Чехию

    Сборная Бельгии разгромила Белоруссию (8:0) в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Командо Роберто Мартинеса забила 12 мячей в трех матчах квалификации.

    Уэльс победил Чехию (1:0) в матче с двумя удалениями и поднялся на третье место в группе.

    Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа Е

    Бельгия – Белоруссия – 8:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Батшуайи, 14; 2:0 – Ванакен, 17; 3:0 – Троссард, 38; 4:0 – Доку, 42; 5:0 – Прат, 49; 6:0 – Бентеке, 70; 7:0 – Троссард, 76; 8:0 – Ванакен, 89.

    Уэльс – Чехия – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Джеймс, 82.

    Удаления: Робертс, 77 – Шик, 49.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.03.2021 23:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +62

      вальтер79 9 минут назад

      да уж докатили сборную Белоруссии до позора

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      Рейтинг: +117

      Migele 35 минут назад

      Какой прЭзидЭнт, такой и футбол!!!
      Жыве Беларусь!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12289

      KLIM777 55 минут назад

      Футбол в Белоруссии стоит просто на коленях! Скоро Гибралтар пороть будет

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