Отбор ЧМ-2022. Бельгия забила восемь безответных мячей Белоруссии, Уэльс победил Чехию

Сборная Бельгии разгромила Белоруссию (8:0) в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Команда Роберто Мартинеса забила 12 мячей в трех матчах квалификации.

Уэльс победил Чехию (1:0) в матче с двумя удалениями и поднялся на третье место в группе.

Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа Е

Бельгия – Белоруссия – 8:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Батшуайи, 14; 2:0 – Ванакен, 17; 3:0 – Троссард, 38; 4:0 – Доку, 42; 5:0 – Прат, 49; 6:0 – Бентеке, 70; 7:0 – Троссард, 76; 8:0 – Ванакен, 89.

Уэльс – Чехия – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Джеймс, 82.

Удаления: Робертс, 77 – Шик, 49.

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