Ахметов: «Плечо выздоровело, так что сейчас можно Дзюбу и на прогиб кинуть»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов рассказал, какие у него отношения с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

– Ты и Дзюба часто «троллите» друг друга. Обсудили незабитый пенальти Артема в матче ЦСКА – «Зенит»?

– Я стараюсь поменьше с ним пересекаться, шутить. Плечо выздоровело, так что сейчас можно и на прогиб кинуть.

Предлагал ли ему показать, как пенальти бить? Нет, я не штатный пенальтист, пусть Соболев показывает.