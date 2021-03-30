Ахметов: «Плечо выздоровело, так что сейчас можно Дзюбу и на прогиб кинуть»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов рассказал, какие у него отношения с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
– Ты и Дзюба часто «троллите» друг друга. Обсудили незабитый пенальти Артема в матче ЦСКА – «Зенит»?
– Я стараюсь поменьше с ним пересекаться, шутить. Плечо выздоровело, так что сейчас можно и на прогиб кинуть.
Предлагал ли ему показать, как пенальти бить? Нет, я не штатный пенальтист, пусть Соболев показывает.
- В июне прошлого года хавбеку ЦСКА сделали артроскопию на левом плечевом суставе.
- В строй он вернулся только в конце октября.
- Сейчас Ахметов и Дзюба находятся в расположении сборной России.
Источник: «Матч ТВ»