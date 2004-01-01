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    Ахметов: «Плечо выздоровело, так что сейчас можно Дзюбу и на прогиб кинуть»

    Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов рассказал, какие у него отношения с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

    – Ты и Дзюба часто «троллите» друг друга. Обсудили незабитый пенальти Артема в матче ЦСКА – «Зенит»?

    – Я стараюсь поменьше с ним пересекаться, шутить. Плечо выздоровело, так что сейчас можно и на прогиб кинуть.

    Предлагал ли ему показать, как пенальти бить? Нет, я не штатный пенальтист, пусть Соболев показывает.

    • В июне прошлого года хавбеку ЦСКА сделали артроскопию на левом плечевом суставе.
    • В строй он вернулся только в конце октября.
    • Сейчас Ахметов и Дзюба находятся в расположении сборной России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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