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    «Интерфакс»: чистый убыток «Спартака» – почти 2 миллиарда рублей. Это худший показатель с 2004 года

    Выручка «Спартака» в 2020 году упала почти на 10% из-за ограничений, связанных с пандемией, сообщает «Интерфакс».

    Чистый убыток «Спартака» вырос в 2,4 раза – с 803,6 миллиона до 1,93 миллиарда рублей. Это рекордный убыток для клуба с 2004 года.

    Ранее худший показатель чистого убытка был зафиксирован в 2011 году – 1,2 миллиарда рублей.

    • «Спартак» занимает 2 место в РПЛ.
    • Отставание от «Зенита» – 4 очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Интерфакс»

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии20
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      Рейтинг: +1755

      Nevsky_RU 34 минуты назад

      Еще бы, давно свиноты в таких объёмах судьям желуди не заносили. Перед каждым туром насыпают). Если бы до зимней паузы судейки не накручивали Сраму очей, их обезьянка новостарая не второму месту радовалась а в серединке максимум барахтались.

      1
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      Рейтинг: +6597

      Alekxei Z. 46 минут назад

      Ну да , все остальные то в плюсе ?!
      Как же вам,твари, Спартак жить спокойно не даёт !!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +27326

      oyabun > Alekxei Z. 18 минут назад

      Действительно непонятно, почему подобные данные публикуются только по Спартаку? Уверен очень многие клубы в убытках из за пандемии. Так у нас еще на стадионы люди приходят, пусть и заполняемость 30-50%. В Европе то вообще стадионы пустые, убытки наверняка еще больше.

      0
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      Рейтинг: +7037

      KPCCSPB 2 часа назад

      А что, сриптак был когда-то прибыльным? Ничего не выигрывают, только зп платят/получают, и ноют.

      2
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      Рейтинг: -69

      6pbIH > KPCCSPB 1 час назад

      От части, как ни странно, ты и прав! Однако, мы то хоть не выкидываем по 50млн евро, на всяких Малкомов, как звенит! Ради чего такие покупки, что бы чемпионат России выигрывать?!

      0
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      Рейтинг: +7037

      KPCCSPB > 6pbIH 1 час назад

      Слушай, Малкому 23 года, никто не знает, что будет через год. И, это единственная осечка, за много лет. Но, когда Зенит впарил ПСЖ Паредеса за 40 лямов, тем самым наварив около 20 лямов, никто про это не пишет. А Малком заиграет, если уж Дзюба заиграл, и на рекорды пошёл, то и этого будет играть, если он хочет в Европу обратно(а он хочет). Например Тилль, который вообще нулевый, а за него 20 отвалили почти тарасовцы, и так постоянно.

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      Рейтинг: +788

      Semargl18 > KPCCSPB 1 час назад

      угу... И кокушку фиалкам тоже в убыток продали и Антоху продав за бабки обратно за копейки получили.. постоянно да

      1
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      Рейтинг: +7037

      KPCCSPB > Semargl18 1 час назад

      А где навар на Кокорине? Вышли в 0 почти тупо. А шоколад тут причём? Он пару матчей только сыграл. Вот когда чемпионами он сделает, тогда и посмотрим. А с Тилля вы что поимели, или собрались поиметь?

      1
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      Рейтинг: +1755

      Nevsky_RU > Semargl18 32 минуты назад

      Он уезжал на подъёме, а назад беглым зеком вернулся. Отсюда и минимальный профит в бабках

      1
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      ...
      Рейтинг: +1755

      Nevsky_RU > 6pbIH 30 минут назад

      На одну покупку Зенита в 50 лямов, у крючкохвостых 10 неликвидов по 15 лямов.Затраты сопоставимы, результаты нет.

      1
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      Рейтинг: +5626

      nik55 2 часа назад

      а остальные все в плюсе ? если писать значит о всех ---и кто статейку заказал не газсрем случайно ?

      4
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      Рейтинг: +8189

      NewLife > nik55 2 часа назад

      И синит и Газпром убыточные организации.

      1
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      Рейтинг: -252

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 2 часа назад

      У бомжатника дырозенита около 5 миллиардов рублей убыток!
      Но им все ровно- не свои не жалко!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2172

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Убыток не из за пандемии, а от слишком больших зарплат наших якобы футболистов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8294

      Puddle 2 часа назад

      Всё идет к расформированию и созданию ЛФК Пищевик ! Гы-гы-гы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8189

      NewLife > Puddle 2 часа назад

      Клуб на базе газпромовской столовой обойдется стране дешевле чем синит, ты правильно подметил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -107

      Ilya26 > NewLife 1 час назад

      Ещё и в разы успешней будет, если опять не наберут одних поваров-дрочунов

      3
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      Рейтинг: +23415

      пьяныйхоровод > NewLife 58 минут назад

      Это федунская мечта , эту команду его подопечные наверняка смогут побеждать без нытья .

      2
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      Рейтинг: +1755

      Nevsky_RU > пьяныйхоровод 28 минут назад

      Не факт

      0
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      Рейтинг: +23415

      пьяныйхоровод > Nevsky_RU 8 минут назад

      Без нытья или побеждать ?

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