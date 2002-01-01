«Интерфакс»: чистый убыток «Спартака» – почти 2 миллиарда рублей. Это худший показатель с 2004 года

Еще бы, давно свиноты в таких объёмах судьям желуди не заносили. Перед каждым туром насыпают). Если бы до зимней паузы судейки не накручивали Сраму очей, их обезьянка новостарая не второму месту радовалась а в серединке максимум барахтались.
Выручка «Спартака» в 2020 году упала почти на 10% из-за ограничений, связанных с пандемией, сообщает «Интерфакс».
Чистый убыток «Спартака» вырос в 2,4 раза – с 803,6 миллиона до 1,93 миллиарда рублей. Это рекордный убыток для клуба с 2004 года.
Ранее худший показатель чистого убытка был зафиксирован в 2011 году – 1,2 миллиарда рублей.
- «Спартак» занимает 2 место в РПЛ.
- Отставание от «Зенита» – 4 очка.