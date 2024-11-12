Журавель – об интервью Дзюбы: «Поток инфантильного бреда»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель поделился впечатлениями от нового большого интервью Артема Дзюбы.
«В интервью Дзюбы не на что обижаться, там можно просто не согласиться. Для меня, например, это в основном поток инфантильного бреда. Ну в этом жанре Дзюба давно и убедительно работает. Что уж говорить, он в нeм чертовски хорош.
Надеюсь, скоро мы узнаем, каков он в комментаторском деле. Если, правда, найдeтся напарник, на которого Артeм не обижен», – сказал Журавель.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
- Игрок в «Акроне» как минимум до лета.
- Дзюба делит звание лучшего бомбардира сборной России (30 голов) с Александром Кержаковым.
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