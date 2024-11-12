Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Журавель – об интервью Дзюбы: «Поток инфантильного бреда»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель поделился впечатлениями от нового большого интервью Артема Дзюбы.

    «В интервью Дзюбы не на что обижаться, там можно просто не согласиться. Для меня, например, это в основном поток инфантильного бреда. Ну в этом жанре Дзюба давно и убедительно работает. Что уж говорить, он в нeм чертовски хорош.

    Надеюсь, скоро мы узнаем, каков он в комментаторском деле. Если, правда, найдeтся напарник, на которого Артeм не обижен», – сказал Журавель.

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Игрок в «Акроне» как минимум до лета.
    • Дзюба делит звание лучшего бомбардира сборной России (30 голов) с Александром Кержаковым.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Дзюба ответил, кем видит себя через 10 лет
    Реакция Губерниева на громкое интервью Дзюбы
    Дзюба прокомментировал информацию о драке с Пиняевым: «В общем, поругались»
    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2024 21:07
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1731435329
    ОН вас всех скоро сместит,вместе с Канделакой.Вышел на тропу ***** наш индеец.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1731436757
    Что-то раздухарились эти журавли микрофонные. Прям ОПГ какое-то
    Ответить
    Cleaner
    1731446254
    Поток инфантильного бреда мы каждый день ОТ СПОРТИВНЫХ комментаторов типа этого Журавеля на Матч-ТВ слышим!!!...(((
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 