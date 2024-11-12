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    Ответ главы «Матч ТВ» Дзюбе на критику Генича

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин выступил в защиту коллеги Константина Генича. Экс-футболиста «Химок» раскритиковал Артем Дзюба.

    • Генич играл в футбол в Первой лиге.
    • Комментатор занимался в академии «Спартака», где учился у Федора Черенкова.
    • Дзюба и Генич раньше приятельствовали.

    «Георгий Владимирович Черданцев абсолютно прав в оценке карьеры Константина. Это пример спортсмена, который нашел себя после завершения карьеры на феноменально высоком уровне.

    С большим удовольствием хочу пригласить вас, Артем, во время паузы в чемпионате или после завершения карьеры тоже попробовать себя у микрофона и присоединиться к нашей комментаторской бригаде. Даже дадим возможность выбрать напарника – уверен, все будут рады поработать вместе с вами. Если пройдете жернова игр «Эмполи»«Комо» и «Лас-Пальмас»«Леганес», дадим и матч РПЛ.

    Уверен, что эксперт такого уровня, как вы, порвет эфир и украсит наш канал. Одно условие – говорить о происходящем на поле, а не оценивать действия игроков», – написал Тащин.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Александра Тащина

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    12.11.2024 20:09
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    Комментарии (6)
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    Иван Петров 1986
    1731432161
    Раз оправдываются, значит артемка прав. Эти балаболы уже всех задолбали.
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    Spartak_forv@
    1731436141
    Встречное условие от Артема:эфир с Орзул
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    andr45
    1731436449
    Я, например, этого Говневича, как футболиста не знаю. Но вынужден согласиться не только со всем, что высказал Дзюба, но с мнением, Аршавина, который в прямом эфире назвал его продажным журналистом)
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    andr45
    1731437371
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    Anton01011969
    1731441567
    Могу сравнить Генича с Губерниевым!!! Такой же балабол!!!
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