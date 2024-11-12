Ответ главы «Матч ТВ» Дзюбе на критику Генича

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин выступил в защиту коллеги Константина Генича. Экс-футболиста «Химок» раскритиковал Артем Дзюба.

Генич играл в футбол в Первой лиге.

Комментатор занимался в академии «Спартака», где учился у Федора Черенкова.

Дзюба и Генич раньше приятельствовали.

«Георгий Владимирович Черданцев абсолютно прав в оценке карьеры Константина. Это пример спортсмена, который нашел себя после завершения карьеры на феноменально высоком уровне.

С большим удовольствием хочу пригласить вас, Артем, во время паузы в чемпионате или после завершения карьеры тоже попробовать себя у микрофона и присоединиться к нашей комментаторской бригаде. Даже дадим возможность выбрать напарника – уверен, все будут рады поработать вместе с вами. Если пройдете жернова игр «Эмполи» – «Комо» и «Лас-Пальмас» – «Леганес», дадим и матч РПЛ.

Уверен, что эксперт такого уровня, как вы, порвет эфир и украсит наш канал. Одно условие – говорить о происходящем на поле, а не оценивать действия игроков», – написал Тащин.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов