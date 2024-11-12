Черданцев вступился за Генича после критики Дзюбы

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев выступил в защиту коллеги Константина Генича. Экс-футболиста «Химок» раскритиковал Артем Дзюба.

Генич играл в футбол в Первой лиге.

Комментатор занимался в академии «Спартака», где учился у Федора Черенкова.

Дзюба и Генич раньше приятельствовали.

«Я отлично помню карьеру Генича как футболиста. Это был один из самых талантливых игроков своего поколения. Ему очень не повезло. Если бы не жуткая травма и агент, который его просто обманул, уверен, он бы играл в топ‑клубе и сборной России. Слава богу, что у Дзюбы нет такой травмы. Первый дивизион – это первенство водокачки? Многие футболисты через него прошли, и в конце концов разве Артем не играл в Томске и Туле? Это тоже не самые топовые клубы? Поэтому некрасиво так уничижительно говорить о карьере своего, можно сказать, коллеги.

Несмотря на травму, Генич нашел себя совершенно в другой сфере. Это единственный профессиональный футболист в России, который стал комментатором и проявил себя в такой творческой и сложной профессии. Против комментаторов себя ведут оскорбительно практически все, кому не лень. После дерби первое сообщение, которое я получил, было такое: «Шавка ты спартаковская». Шавка? Мне 53 года. Ну подбери другое слово, барбос там, например. И так всякий раз.

Это далеко не самая приятная сторона комментаторской профессии. Может, зная это, никто из футболистов в эту профессию не идет. А Костя пошел. Поэтому он уникум – единственный в стране экс‑футболист, который много лет работает на самом высоком профессиональном уровне и сделал себе имя в сложной и далеко не всегда благодарной профессии. Я думаю, футболистам можно у Генича многому поучиться. Особенно, что делать, если карьера обрывается из‑за травмы», – сказал Черданцев.

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