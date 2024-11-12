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    Черданцев вступился за Генича после критики Дзюбы

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев выступил в защиту коллеги Константина Генича. Экс-футболиста «Химок» раскритиковал Артем Дзюба.

    • Генич играл в футбол в Первой лиге.
    • Комментатор занимался в академии «Спартака», где учился у Федора Черенкова.
    • Дзюба и Генич раньше приятельствовали.

    «Я отлично помню карьеру Генича как футболиста. Это был один из самых талантливых игроков своего поколения. Ему очень не повезло. Если бы не жуткая травма и агент, который его просто обманул, уверен, он бы играл в топ‑клубе и сборной России. Слава богу, что у Дзюбы нет такой травмы. Первый дивизион – это первенство водокачки? Многие футболисты через него прошли, и в конце концов разве Артем не играл в Томске и Туле? Это тоже не самые топовые клубы? Поэтому некрасиво так уничижительно говорить о карьере своего, можно сказать, коллеги.

    Несмотря на травму, Генич нашел себя совершенно в другой сфере. Это единственный профессиональный футболист в России, который стал комментатором и проявил себя в такой творческой и сложной профессии. Против комментаторов себя ведут оскорбительно практически все, кому не лень. После дерби первое сообщение, которое я получил, было такое: «Шавка ты спартаковская». Шавка? Мне 53 года. Ну подбери другое слово, барбос там, например. И так всякий раз.

    Это далеко не самая приятная сторона комментаторской профессии. Может, зная это, никто из футболистов в эту профессию не идет. А Костя пошел. Поэтому он уникум – единственный в стране экс‑футболист, который много лет работает на самом высоком профессиональном уровне и сделал себе имя в сложной и далеко не всегда благодарной профессии. Я думаю, футболистам можно у Генича многому поучиться. Особенно, что делать, если карьера обрывается из‑за травмы», – сказал Черданцев.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.11.2024 19:30
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    Комментарии (6)
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    andr45
    1731434036
    При всей своей антипатии к Дзюбе, как человеку, хотя и считаю его выдающимся футболистом с уникальным характером, полностью с ним солтдарен. Эти дикторы-дилетанты от футбола ни черта в нем не разбираются, но дают оценки достойные кретинов. Именно так Аршавин оценил ЧЕРДАНЦЕВ. Как назывете его вы, прочитав его максимы, это ваши проблемы) О БАКАЕВЕ Он футболист с российским паспортом и мог бы сейчас приносить больше пользы «Спартаку», не меньше, чем приносил Промес в чемпионский сезон О ВЕЛЛИТОНЕ «Был бы я тренером — н у меня не играл бы в команде. Я предпочитаю умных футболистов, которые могут играть в командный футбол. Спорим, что Карпин от Веллитона избавится?» О СОБОЛЕВЕ «Это это большая удача для «Зенита» и полный провал для «Спа
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    andr45
    1731434315
    При всей своей антипатии к Дзюбе, как человеку, хотя и считаю его выдающимся футболистом, полностью с ним солидарен. Эти дикторы-дилетанты от футбола ни черта в нем не разбираются, но дают оценки достойные кретинов. Именно так Аршавин оценил ЧЕРДАНЦЕВ. Как назовете его вы, прочитав его максимы, это ваши проблемы) О БАКАЕВЕ Он футболист с российским паспортом и мог бы сейчас приносить больше пользы «Спартаку», не меньше, чем приносил Промес в чемпионский сезон» О ВЕЛЛИТОНЕ «Был бы я тренером — н у меня не играл бы в команде. Я предпочитаю умных футболистов, которые могут играть в командный футбол. Спорим, что Карпин от Веллитона избавится?» О СОБОЛЕВЕ «Это большая удача для «Зенита» и полный провал для «Спартака».
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    Интерес
    1731435062
    А Генич обязался вступиться за Черданцева,когда в списке злобного пса Артемона подойдёт того очередь.
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    Spartak_forv@
    1731436381
    У касты комментаторов появилась новая цель)
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