Дзюба: «Семья плакала, отговаривала меня от «Акрона»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сообщил, что семья изначально была против его переезда в Тольятти.

– Как семья вообще отнеслась к такой поездке, очередной командировке?

– Супруга с детьми вообще категорически против были. И плакали, и отговаривали, мол, зачем тебе это надо? Но все остальные были за. Родители, друзья, Слуцкий, Черчесов сказали: прям надо. Валера Климов сказал, что надо. Это тренеры, которых я уважаю и по-дружески, и как профессионалов. Все друзья, всe окружение высказалось: «Надо. Если есть цели, надо идти».

Я пришел вроде бы с целью побить рекорды, но так уже сдружился с командой, так понравился мне этот коллектив, и к Зауру Эдуардовичу [Тедееву] такое отношение теплое, что теперь уже появилась определенная ответственность. Хочется команде помочь максимально высоко забраться, чтобы как минимум прописку в РПЛ сохранить. Теперь мои рекорды ушли немножко на второй план, нужно помочь команде – от этого уже отталкиваться. А уже в процессе постараюсь и свои какие-то гештальты закрыть.

В 8 матчах за «Акрон» у Дзюбы 2 гола, 3 ассиста.

Контракт до лета.

Артем стоит 2 миллиона евро.

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