Селюк прокомментировал слова Дзюбы об агентах: «Его высказывания – это определенные обиды»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на критику нападающего «Акрона» Артeма Дзюбы в адрес агентов.

«Возможно, рядом с Артeмом не было хорошего агента. Возможно, он мог где-то хорошо играть. Я имею в виду в футболе, а не с точки зрения денег. Думаю, попав в «Зенит», он их заработал.

Высказывания Калешина, Дзюбы, некоторых руководителей про агентов говорят о том, что они не понимают деятельность агента. В России деятельность агента сводится к тому, чтобы забрать деньги у футболиста. Я никогда у футболиста ни копейки не взял.

Не нужно упрощать деятельность агента. Хотя я сам не люблю слово «агент», оно какое-то противное. У всех мировых звeзд Голливуда есть агенты, у певцов есть агенты.

Кто такой агент? Агент – это человек, который поможет правильно выстроить карьеру своему подопечному, чтобы он как можно дальше продвинулся и заработал много денег. Вот чем, в принципе, занимается агент. Но он ещe и должен быть юридически грамотным.

Я не думаю, что Дзюба юридически грамотный. Почему-то от Дзюбы даже мне звонит какой-то Гольдман. Как правило, футболисты заканчивают спортшколу и, соответственно, больше времени уделяют спорту.

Ну как он сам будет правильно составлять контракты? Правильно выберет себе клуб? И не просто выберет тот, где дадут больше денег. Ладно, сейчас Дзюба популярен, а раньше бродил то в одну команду, то в другую.

Может, кому-то не нужен агент: у кого-то папа старается, кто-то пытается сам или доверяет это дело брату. Если относиться к институту агентства правильно, то агенты могут помочь, посоветовать, подсказать.

Хотя, безусловно, со временем это уйдeт, и настоящих агентов становится всe меньше и меньше. Огромное количество людей сейчас подписывает всех смолоду и потом сидят и ждут, какой клуб обратится. Может быть, потому Дзюба и недоволен.

Он играл в разных клубах – в «Спартаке», «Зените», выступал за сборную, забивал, но в Европу его никто не подписал. Это говорит о том, что он работал с неправильными людьми, и эти его высказывания – это определeнные обиды.

Я бы не стал заявлять о том, что определeнные институты в футболе не нужны. Человек, который много лет занимается футболом, может выстроить карьеру.

Я не говорю сейчас конкретно про Дзюбу. Футболисту 19 лет, ему говорят: «Идeшь в «Спартак», и он бежит в «Спартак», а это зря. Он туда идeт, сидит на лавке, потом играть уже не может, его сдают в аренду, и это происходит со многими футболистами.

Карьеры многих молодых футболистов загублены в условных «Спартаке» и «Зените». Агент, который влияет на своего футболиста, туда бы его не отпустил», – сказал Селюк.

Ранее Артeм Дзюба в интервью «Матч ТВ» заявил, что все агенты в российском футболе – это зло.

Форвард по ходу карьеры выступал в одном иностранном клубе – турецком «Адана Демирспор», где провел полгода.

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