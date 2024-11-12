Канчельскис ответил, какое место займет «Спартак» по итогам сезона РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис спрогнозировал итог сезона РПЛ для «Спартака».
«Спартак» займeт почeтное четвeртое-пятое место.
«Спартаку» каждый год ставят максимальные цели – занять первое место, но надо чем-то их подкреплять. Они хотят всех удивить, и они удивляют. Раньше люди как-то удивлялись, а сейчас уже нет», – сказал Канчельскис.
- Москвичи идут на 5-м месте.
- Ближайший соперник – «Локомотив» (23 ноября).
- «Спартак» не брал чемпионство с сезона-2016/17.
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