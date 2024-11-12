Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Канчельскис ответил, какое место займет «Спартак» по итогам сезона РПЛ

    Канчельскис ответил, какое место займет «Спартак» по итогам сезона РПЛ

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис спрогнозировал итог сезона РПЛ для «Спартака».

    «Спартак» займeт почeтное четвeртое-пятое место.

    «Спартаку» каждый год ставят максимальные цели – занять первое место, но надо чем-то их подкреплять. Они хотят всех удивить, и они удивляют. Раньше люди как-то удивлялись, а сейчас уже нет», – сказал Канчельскис.

    • Москвичи идут на 5-м месте.
    • Ближайший соперник – «Локомотив» (23 ноября).
    • «Спартак» не брал чемпионство с сезона-2016/17.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Боккетти осудил Соболева за трансфер из «Спартака» в «Зенит»
    Николсона предложили турецким клубам 1
    Юран – о матче памяти Черенкова: «Готовлюсь, в футболке «Спартака» ты не можешь просто обозначить присутствие»
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2024 20:57
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1731434617
    Шестое.Пятое "Гинер всё купил".
    Ответить
    Anton01011969
    1731441728
    Если не будут заниматься хренью, то может и займут!!!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 